Monica Carl rennt 11 674 Treppenstufen ins Glück

Monica Carl von der LG Welfen hat sich bereits zum vierten Mal einer außerordentlichen Herausforderung gestellt. Sie bezwang beim Niesenlauf im Berner Oberland die mit 11 674 Stufen längste Treppe der Welt und siegte im Gesamtklassement der Frauen in einer Zeit von 1:19,33 Stunden.

Die erste Auflage des Niesenlaufes im Berner Oberland fand bereits vor mehr als 27 Jahren statt. Damals wurden 26 Weltklasseathleten zu dem Treppenlauf eingeladen. Ein Schweizer Orientierungsläufer gewann den Lauf in 52:26 Minuten. Ein Jahr später stellte der Kolumbianer Francisco Sanchez in 52:22 Minuten einen Rekord auf, der noch immer Bestand hat. Nach wenigen Auflagen wurde der Wettkampf laut Mitteilung allerdings wieder eingestellt.

Im Guinessbuch der Rekorde

Mit dem neuen Organisationsteam fand der 3,4 Kilometer lange Lauf mit 1723 Höhenmetern nun zum 18. Mal statt. Die Treppe, die seit 1910 entlang des markantesten Berges am Thuner See, dem 2364 Meter hohen Niesen steht, hat es bis ins Guinessbuch der Rekorde geschafft. Auch heute noch wird nur eine limitierte Teilnehmerzahl von 220 Sportlern, die aus der ganzen Welt anreisen, zugelassen. Das Ziel befindet sich mittlerweile am Niesengipfel und nicht mehr auf der deutlich darunterliegenden Plattform.

„Der Wettkampf ist eine faszinierende Herausforderung. Dieses Jahr habe ich durch lange Trainingseinheiten eine supergute Ausdauer. Diese Form verdanke ich meinen Vereinkolleginnen Mary Heilig-Duventäster und Uschi Bergler. Ohne die beiden hätte ich diese Form nicht“, sagte die 47-jährige Carl nach dem Wettkampf. „Meine Familie war auch wieder dabei, die mich auf der Strecke angefeuert hat. Das gibt mir dann immer wertvolle Energie zur Bewältigung der unzähligen Stufen zurück.“ Zur Vorbereitung auf so einen Wettkampf fuhr Monica Carls oft mit ihren Vereinskolleginnen an den Hausberg Pfänder in Bregenz. Bei ihrer ersten Teilnahme 2015 dauerte es 1:20,45 Stunden, bis die vierfache Mutter das Ziel am Niesengipfel erreichte.

Dieses Jahr wiederholte Carl ihren Sieg von 2016 mit einem Vorsprung von 2:08 Minuten auf die Zweitplatzierte, die Schweizerin Iris Wengen. Für die Drittplatzierte Regula Schüpbach, ebenfalls eine Schweizerin, blieb die Uhr nach 1:24,15 Stunden stehen.