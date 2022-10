Monica Carl läuft in New York auf Platz drei

Der Empire State Building Run Up in New York ist der bekannteste Treppenlauf weltweit. Es gilt, 1576 Stufen, 420 Höhenmeter zu bewältigen. Das Ziel ist auf der Aussichtsplattform im 86. Stock. Kürzlich fand das Event zum 44. Mal statt.

Zufrieden mit dem Resultat

„Die außerhalb der Elite-Startenden werden im Drei-Sekunden-Intervall auf die Strecke geschickt. Ich startete weit hinten und musste stets überholen. Das kostete natürlich Zeit und Körner“, berichtete Monica Carl von der LG Welfen: „Umso mehr freue ich mich über den dritten Platz bei den Frauen. Eines der beeindruckendsten Events in meiner über 30-jährigen Lauferfahrung.“