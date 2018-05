Monatliche Elternbeiträge steigen leicht

Die monatlichen Elternbeiträge in Ravensburg erhöhen sich ab dem 1. September 2018. Für ein Kind unter drei Jahren zahlen Eltern für eine Halbtagsbetreuung in der Krippe fortan zwischen 35 und 52 Euro – je nach täglicher Betreuungszeit.

Die Ganztagsbetreuung für ein Kind unter drei Jahren kostet zwischen 71,50 Euro (bis 9,5 Stunden Betreuung am Tag) und 80,50 Euro (über 9,5 Stunden Betreuung). Familien mit mehr Kindern zahlen weniger: Bei vier Kindern beispielsweise sinkt der Elternbeitrag für unter Dreijährige auf 7,50 bis 11 Euro in der Halbtagsbetreuung und 15 bis 16,50 Euro in der Ganztagsbetreuung.

Die Elternbeiträge für Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt sind wie folgt gestaffelt: Familien mit einem Kind zahlen für die Betreuung in Regelgruppen zwischen 26,50 und 33 Euro. Bei einer Ganztagsbetreuung sind zwischen 71,50 und 80,50 Euro fällig. Bei zwei Kindern belaufen sich die Kosten auf 20,50 Euro oder 26 Euro in der Regelgruppe, und 56 oder 63 Euro in der Ganztagsbetreuung.

Der monatliche Beitrag für die Kinderbetreuung setzt sich zusammen aus dem monatlichen Elternbeitrag für die Betreuung und dem Beitrag für den Mittagstisch. Für Rückfragen zu den Elternbeiträgen stehen die zuständigen Mitarbeiter der Kindertageseinrichtungen sowie der Stadtverwaltung Ravensburg zur Verfügung. Dort gibt es auch die gesamte Kostentabelle.

Die Stadt Ravensburg bietet über 1600 Plätze für Kinder ab drei Jahren und rund 600 Plätze für Kinder unter drei Jahren an. Insgesamt gibt es 38 Kindertageseinrichtungen in der Trägerschaft von elf verschiedenen Trägern. Angeboten werden unterschiedliche Betreuungsformen. .

Mehr Infos gibt es im Internet unter www.ravensburg.de/rv/bildung-betreuung