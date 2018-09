Molpertshaus und Ankenreute bleiben oben

Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II fährt der SV Ankenreute gegen den SV Oberzell den nächsten Kantersieg ein (6:0). Auch der FV Molpertshaus sichert sich durch einen knappen Sieg in Horgenzell die nächsten drei Punkte. Die Absteiger Bad Waldsee (1:3 gegen Weißenau) und Blitzenreute (1:2 gegen Alttann) kassierten jeweils die erste Niederlage.

SV Ankenreute – SV Oberzell II 6:0 (2:0) – Tore: 1:0 Robin Braun (22.), 2:0 Patrick Padberg (26.), 3:0 Tobias Gindele (61.), 4:0 Mutasem Bellah Issa (75.), 5:0 Florian Ungureanu (82.), 6:0 Kevin Wahl (89.). – Ankenreute siegt erneut deutlich. Nach einem ausgeglichenen Beginn ging der SVA per Doppelschlag in Führung. Nach einer Stunde schwanden bei Oberzell die Kräfte, so hatte Ankenreute keine Probleme mehr.

SV Horgenzell – FV Molpertshaus 0:1 (0:0) – Tor: Stefan Brändle (84.). – Molpertshaus holt den dritten Sieg dank später Entscheidung. Beide Mannschaften starteten mit guten Chancen in die Partie, die Torhüter parierten aber jeweils stark. Bis zur Halbzeit gewann der FV Molpertshaus mehr Spielanteile, was sich auch durch die zweite Hälfte zog. Letztendlich war es der kurz zuvor eingewechselte Brändle, der für die späte Entscheidung seitens des FVM sorgte.

FV Bad Waldsee – SV Weißenau 1:3 (0:1) – Tore: 0:1 Pascal Späth (10.), 0:2 Nico Wohlert (78,), 0:3 Fabio Miguel da Costa Ferreira (88.), 1:3 David Ummenhofer (89.) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Sauter (FV, 78.). – Weißenau holt in Bad Waldsee den ersten Sieg. Der SVW kam besser ins Spiel und ging bereits nach zehn Minuten nicht unverdient in Führung. Danach wurde die Partie ausgeglichener und auch der FV Bad Waldsee kam zu Gelegenheiten. Knackpunkt des Spiels war der Platzverweis für Timo Sauter, wodurch Weißenau Schwung bekam und in der Schlussphase die Entscheidung herbeiführte.

SV Blitzenreute – SV Alttann 1:2 (0:1) – Tore: 0:1, 1:2 Leutrim Ibraj (17., 85.), 1:1 Michael Wohlschiess (70.). – Blitzenreute patzt gegen Alttann. Der SVA ging leicht überlegen in die Partie und nutzte eine der ersten Chancen zur Führung. Daraufhin kam der SV Blitzenreute besser ins Spiel, vergab jedoch zahlreiche Gelegenheiten – bis zum Ausgleich. Die Schlussphase verlief ausgeglichen mit Torchancen auf beiden Seiten. Letztendlich zeigte sich Alttann abgezockter und sorgte kurz vor Schluss für den Sieg.

SC Michelwinnaden – SV Schmalegg 0:1 (0:1) – Tor: Ulrich Dillhöfer (11.) – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für Anderl (SVS, 75.) und Standfest (SVS, 85., Reklamieren). – SV Schmalegg zittert die ersten drei Punkte nach Hause. Nach einem guten Start beider Mannschaften ging der SVS durch eine Standardsituation in Führung. Im weiteren Spielverlauf verpasste es Schmalegg nachzulegen und ließ Michelwinnaden so zurück ins Spiel kommen. Nach dem Seitenwechsel übte der SCM Dauerdruck aus und vergab mehrere hochkarätige Chancen, konnte die Partie aber nicht einmal in zweifacher Überzahl ausgleichen.