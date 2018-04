Molpertshaus träumt vom Klassenerhalt

So ein bisschen erinnert der FV Molpertshaus an den Hamburger SV. Vor einigen Wochen schien der Abstieg aus der Fußball-Kreisliga A I besiegelt zu sein, doch nach einem Trainerwechsel und dem 4:3-Auswärtssieg bei der SG Baienfurt, darf Molpertshaus tatsächlich wieder vom Klassenerhalt träumen. Der 20. Spieltag brachte aber noch andere wichtige Erkenntnisse: Der SV Fronhofen ist noch nicht durch und in Weingarten und Reute beginnt das große Zittern um den Klassenerhalt.

FG 2010 – TSG Bad Wurzach 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Stefan Wieland (45.FE), 1:1 Lukas Maucher (52.) – Erneut kein Sieg für die TSG Bad Wurzach. Im bereits am Samstag ausgetragenen Spiel gegen die FG 2010 tat sich Bad Wurzach lange Zeit schwer und kassierte mit dem Halbzeitpfiff den verdienten Gegentreffer. Bad Wurzach kam dann aber gut aus der Pause und glich aus. Danach erhöhten die Gäste den Druck und spielten auf Sieg, die Chancen dazu waren durchaus vorhanden. Ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr fallen.

FV Bad Waldsee – SV Fronhofen 3:3 (2:1). Tore: 1:0 Christian Dalea (15.), 2:0 Timo Sauter (28.), 2:1 Sebastian Jehle (45.), 2:2 Lasse Trenkmann (54.), 3:2 Sarikon Jaiteh (83.), 3:3 Lukas Heinz (90.) – Bad Waldsee trotzt dem SV Fronhofen ein Unentschieden ab. Die Heimelf kam super ins Spiel und führte nach einer halben Stunde nicht unverdient mit 2:0. Der Tabellenführer konnte dann praktisch mit dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer erzielen und kam so wieder zurück. In der 54. Minute gelang Trenkmann dann der Ausgleich. In der Folgezeit spielte Fronhofen dann auf Sieg, musste aber in der 83. Minute mit dem 3:2 eine kalte Dusche hinnehmen. Im Stile einer Spitzenmannschaft gab man sich aber nicht auf und schaffte immerhin in der letzten Minute noch den Ausgleichstreffer.

SG Baienfurt – FV Molpertshaus 3:4 (1:3). Tore: 0:1 Dennis Hafner (8.), 1:1 Fabian Weggerle (15., FE), 1:2 Hafner (19.), 1:3 Kristoffer Kantorek (38.), 2:3 Julian Gerey (80.), 3:3 Bernd Reich (82.), 3:4 Hafner (85., FE) – Der FV Molpertshaus lebt wieder. Der FVM erwischte einen Start nach Maß und ging nach acht Minuten in Führung. Diese hielt aber nur kurz. Der überragende Dennis Hafner hatte aber auf den Ausgleichstreffer direkt wieder eine Antwort und brachte den FVM erneut in Führung. Einen fatalen Fehler auf Seiten der Baienfurter nutzte Kantorek dann zum 3:1. Im zweiten Durchgang verteidigte Molpertshaus geschickt, ehe man sich eine kurze Schwächephase leistete und direkt zwei Gegentreffer zum Ausgleich kassierte. Nun rechneten die Zuschauer eher noch mit einem Heimsieg, doch es kam anders. Über einen Konter gelang Brändle in den Strafraum der Heimelf und wurde von den Beinen geholt. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hafner zum 4:3-Siegtreffer.

SG Waldburg/Grünkraut – TSV Berg II 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Simon Gröner (11.), 2:0 Florian Locher (33.) – Durch die frühe Führung tankte die Heimelf das nötige Selbstvertrauen, um dann nach 33 Minuten auf 2:0 zu erhöhen. Danach verteidigte Waldburg geschickt und den Gästen aus Berg fiel nicht mehr wirklich etwas Zwingendes ein.

SK Weingarten – SV Reute 0:0 – Das Kellerduell endete mit einem Ergebnis, das sich wohl nur die Konkurrenten der beiden gewünscht haben dürften. Nach einem chancenarmen ersten Durchgang hatten beide Teams im zweiten Spielabschnitt durchaus gute Möglichkeiten auf einen Treffer. Gegen Ende hin war vor allem der SV Reute dem Siegtreffer nahe, die beste Chance hatte Patrick Schneider mit einem Pfostenschuss in der vierten Minute der Nachspielzeit.

SV Blitzenreute – SV Wolfegg 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Martin Adler (18.), 0:2 Simon Frick (52.), 0:3 Lukas Häusele (59.), 0:4 Adler (63.), 0:5 Lukas Wessle (85.) – Der SV Wolfegg kann doch noch gewinnen. Nach der bisher schwachen Rückrunde fuhr der SVW in Blitzenreute einen hochverdienten und ungefährdeten 5:0-Auswärtssieg ein.