Molpertshaus’ Hürde heißt FV Bad Waldsee

In der Fußball-Kreisliga B II marschieren die beiden Spitzenmannschaften FV Molpertshaus und SV Ankenreute weiter im Gleichschritt vorneweg. Am Osterwochenende hat erneut der FVM die deutlich schwierigere Aufgabe vor der Brust. Molpertshaus muss zum FV Bad Waldsee, während der SVA den TSV Bodnegg empfängt. Beide Spiele sind am Montag um 15 Uhr. Den Auftakt des Spieltags machen bereits am Gründonnerstag (19 Uhr) der SV Horgenzell und der SV Schmalegg. Das Duell SC Michelwinnaden gegen SV Oberzell II ist am Samstag um 15 Uhr.

SV Horgenzell – SV Schmalegg (Do, 19 Uhr): Den Auftakt zum zerstückelten Osterspieltag machen der SV Horgenzell und der SV Schmal-egg. Der SVH musste in der Vorwoche erfahren, dass der FV Molpertshaus dann doch in einer eigenen Liga spielt. Chancenlos war Horgenzell beim Gastspiel in Molpertshaus (1:4). Die Niederlage kostete den SVH den dritten Platz. Der SV Schmalegg gewann ein packendes Spiel gegen Michelwinnaden mit 3:2 und kommt mit Selbstvertrauen im Gepäck nach Horgenzell. Der SVH ist dennoch der Favorit.

SC Michelwinnaden – SV Oberzell II (Sa, 15 Uhr): Im Duell Letzter gegen Drittletzter geht es für beide Mannschaften um den lang ersehnten nächsten Saisonsieg. Dem SCM gelang überhaupt erst ein Dreier in dieser Runde und dem SVO deren zwei.

FV Bad Waldsee – FV Molpertshaus (Mo, 15 Uhr): Harte Nuss für den FV Molpertshaus. Der FV Bad Waldsee liegt aktuell auf dem dritten Platz und musste in dieser Saison erst zwei Niederlagen einstecken. Eine davon beim 1:3 im Hinspiel in Molpertshaus. Zu Hause gelang dem FVW aber auch ein 1:1 gegen den SV Ankenreute, „Molpe“ dürfte also gewarnt sein. Einen Ausrutscher vor dem direkten Duell am 12. Mai gegen Ankenreute darf sich der FVM nicht erlauben. In Bad Waldsee gab es den nächsten Trainerwechsel in der Liga. Für Sascha Ebenhoch steht nun Timo Sauter an der Seitenlinie. Zudem wurden die Spieler Mergim und Kastriot Gashi sowie Baris Dursun aus dem Kader gestrichen.

SV Ankenreute – TSV Bodnegg: Nach dem deutlichen 7:0 in Oberzell geht der SV Ankenreute auch in das Heimspiel gegen den Vorletzten TSV Bodnegg als klarer Favorit. Bis auf die beiden Unentschieden gegen Alttann und Bad Waldsee hat der SVA alle Spiele gewonnen. Um mit der besseren Ausgangslage nach Molpertshaus fahren zu können, darf sich Ankenreute keine Blöße geben.

SV Blitzenreute – SV Weißenau: Im Duell Blitzenreute gegen Weißenau ist der SVB der Favorit aufgrund des Heimvorteils.