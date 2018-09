Molpertshaus bezwingt auch den FV Bad Waldsee

Am vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der FV Molpertshaus (3:1 gegen Waldsee) den vierten Saisonsieg gefeiert. Auch Ankenreute (2:0 in Bodnegg) bleibt ohne Punktverlust. Schmalegg drehte die Partie gegen Horgenzell (3:2).

TSV Bodnegg – SV Ankenreute 0:2 (0:0) – Tore: 0:1 Tobias Kohr (54., ET), 0:2 Mutasem Bellah Issa (60.) – Ankenreute bleibt im Topspiel ohne Punktverlust. Nach einer ausgeglichenen und eher ereignisarmen ersten Halbzeit ging der SV Ankenreute per Doppelschlag etwa zehn Minuten nach dem Seitenwechsel in Führung. Der TSV Bodnegg drückte zwar auf den Anschlusstreffer, der SVA verteidigte die Führung jedoch souverän bis zum Schlusspfiff.

FV Molpertshaus – FV Bad Waldsee 3:1 (2:1) – Tore: 1:0 Berno Maucher (12.), 1:1 Steffen Merk (20.), 2:1 Kristoffer Kantorek (25.), 3:1 Jonas Ruff (55.) – Der FV Molpertshaus holt im Derby den vierten Sieg in Folge. In einer aufregenden Anfangsphase spielten beide Mannschaften mit offenem Visier. Somit stand es nach 24 Minuten 2:1 für den FVM, der die Führung im weiteren Spielverlauf bis zur Halbzeitpause durch weitere Gelegenheiten untermauerte. Nach einer Stunde, in der Waldsee noch gut mithielt, sorgte das 3:1 für die Gastgeber für die Vorentscheidung. Zwar hatte Bad Waldsee noch wenige Chancen zum Anschlusstreffer, wirklich gefährdet schien die Führung des FVM aber nie.

SV Schmalegg – SV Horgenzell 3:2 (1:2) – Tore: 0:1, 1:2 Benjamin Ritter (3., 30.), 1:2, 3:2 Jan Hurter (12., 78.), 2:2 Firat Cankaya (68.) – Schmalegg dreht Derby dank starker zweiter Halbzeit. Der SV Horgenzell ging mit einer der ersten Aktionen nach drei Minuten in Führung, vernachlässigte dann aber teilweise die Defensivarbeit. So glich Schmalegg keine zehn Minuten nach dem Gegentor aus. Der SV Horgenzell zeigte sich aber eiskalt und nutzte nach einer halben Stunde eine weitere Chance zur erneuten Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte sich das Spielgeschehen jedoch und Schmalegg kam zu mehr Chancen. Der SVS drehte das Spiel somit verdient binnen zehn Minuten und brachte die Führung gut über die Zeit.

SV Oberzell II – SC Michelwinnaden 2:2 (2:1) – Tore: 0:1 Christian Polczynski (18., ET), 1:1, 2:1 Ansumana Jobe (20., 45.), 2:2 Kevin Matt (90., FE) – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte (SV Oberzell II, 86.) – Michelwinnaden holt in letzter Sekunde den ersten Punkt per Elfmeter. Nach einem ausgeglichenen Beginn ging der SCM etwas glücklich durch ein Eigentor in Führung. Der SV Oberzell egalisierte diese aber postwendend und kam kurz vor dem Pausenpfiff zur verdienten Führung. Die zweite Hälfte verlief dann recht ruhig, bis Michelwinnaden in der Schlussphase nochmals begann, Druck aufzubauen. In aufregenden Schlussminuten geriet der SVO zuerst in Unterzahl und kassierte mit dem Schlusspfiff den unglücklichen Ausgleich vom Elfmeterpunkt.

SV Weißenau – SV Blitzenreute 0:1 (0:1) – Tor: Sebastian Bärenweiler (23.).