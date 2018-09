Molpertshaus baut Tabellenführung aus

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga B II hat der FV Molpertshaus dank eines souveränen 4:0-Siegs in Blitzenreute die Tabellenführung ausgebaut. Der FVM profitierte auch vom Ausrutscher des direkten Verfolgers Ankenreute, der gegen Alttann nicht über ein 1:1 hinauskam. Weiter auf den ersten Sieg wartet der vor der Saison hoch gehandelte TSV Bodnegg (2:3 in Oberzell). Erneut nichts zu holen gab es für den SC Michelwinnaden (1:4 gegen Horgenzell).

SC Michelwinnaden – SV Horgenzell 1:4 (1:4) – Tore: 0:1, 1:4 Raphael Reichle (9., 43.), 0:2 Simon Schmid (11.), 1:2 Kevin Matt (17.), 1:3 Benjamin Ritter (37.). – Horgenzell siegt dank starker erster Hälfte. Der SVH kam gut in die Partie und führte früh mit 2:0. Auch der Anschlusstreffer des SCM änderte nichts an der Horgenzell Überlegenheit, die sich auch im Halbzeitstand von 4:1 widerspiegelte. Im zweiten Spielabschnitt verlegte sich der SVH auf die Verwaltung des Ergebnisses, was letztlich auch problemlos gelang.

SV Blitzenreute – FV Molpertshaus 0:4 (0:1) – Tore: 0:1 Florian Weiler (27.), 0:2, 0:4 Dennis Hafner (56., 81.), 0:3 Berno Maucher (77.). – Molpertshaus weiterhin das Maß aller Dinge. Beide Teams taten sich zunächst schwer ins Spiel zu kommen. In Form eines Freistoßtores ging der FVM nach einer knappen halben Stunde aber in Führung und übernahm fortan das Kommando. Nach der Pause legte Molpertshaus das 2:0 nach. Blitzenreute kam danach zwar nochmals auf, verpasste aber den Anschlusstreffer. Mit zwei weiteren Toren kurz vor dem Ende machte der FVM endgültig alles klar und baute somit seine Tabellenführung auf fünf Punkte aus.

FV Bad Waldsee – SV Schmalegg 4:0 (2:0) – Tore: 1:0 Steffen Merk (2.), 2:0 Mergim Gashi (35.), 3:0 Maurice Epple (51.), 4:0 Maximilian Becker (82.) – Bad Waldsee siegt problemlos gegen Schmalegg. Nach dem frühen Gegentreffer kam Schmalegg zwar besser in die Partie, fing sich vor dem Seitenwechsel aber das 0:2. Der dritte Waldseeer Treffer kurz nach der Pause stellte bereits eine Vorentscheidung dar. Kurz vor dem Endstand erhöhte der FVW noch auf 4:0.

SV Oberzell II – TSV Bodnegg 3:2 (1:2) – Tore: 0:1 Narin Wangsaengklan (9.), 0:2 Patrick Sonntag (30.), 1:2 Alexander Herkenroth (45.), 2:2 Dominic Baur (85.), 3:2 Eigentor (90.). – Oberzell siegt nach 0:2-Rückstand. Bodnegg hatte zunächst alles im Griff und führte bis kurz vor der Pause mit 2:0. Mit dem Pausenpfiff kam der SVO zum Anschluss und war nun angekommen in der Partie. Es dauerte jedoch bis zur 85. Minute, ehe Baur zum Ausgleich traf. In der Nachspielzeit gelang dann sogar noch der Siegtreffer, Schmidt traf aufseiten des TSV ins eigene Tor.

SV Ankenreute – SV Alttann 2:2 (1:0) – Tore: 1:0 Tobias Gindele (22.), 2:0 Mutasem Bellah Issa (47.), 2:1 Ylber Xafa (52.), 2:2 Marco Bareiß (72.). – Ankenreute lässt wichtige Punkte liegen. Über 47 Minuten sah es in Ankenreute nach einer klaren Sache zugunsten des heimischen SVA aus. Nur wenig später verkürzte Alttann aber auf 1:2 und war fortan auf Augenhöhe mit dem haushohen Favoriten. Eine Viertelstunde vor dem Ende gelang sogar der Ausgleich. Diesen Tiefschlag verdaute Ankenreute bis zum Ende nicht mehr und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.