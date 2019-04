Molpertshaus baut Spitzenposition aus

Der FV Molpertshaus hat am 15. Spieltag der Fußball-Kreisliga B2 dank eines späten 2:1-Siegs im Derby gegen Bad Waldsee die Tabellenführung ausgebaut. Der ärgste Verfolger aus Ankenreute kam gegen Bodnegg nicht über ein 3:3 hinaus.

FV Bad Waldsee – FV Molpertshaus 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Latifou Boukari (70.), 1:1 Eigentor (81.), 1:2 Dennis Hafner (90.). – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Paul-Thilo Asche (FVW, 90.). – Molpertshaus mit Last-Minute Sieg. Der FVW zeigte sich in Hälfte eins leicht überlegen, konnte dies aber nicht in Tore ummünzen. Nach dem Seitenwechsel war der FVM besser im Spiel, in Führung gingen jedoch zunächst die Gastgeber. Zehn Minuten vor dem Ende kam Molpertshaus per Eigentor zum Ausgleich. Beide Teams spielten nun auf Sieg. Am Ende durfte der FVM dann tatsächlich noch einmal jubeln. Hafner traf mit der letzten Aktion in der fünften Minute der Nachspielzeit zum Derbysieg.

SV Ankenreute – TSV Bodnegg 3:3 (0:2). Tore: 0:1, 2:3 Jan Häfele (15., 76.), 1:2 Robin Braun (48.), 2:2 Nicolas Fischer (60.), 3:3 Kevin Wahl (87.). – SVA stolpert gegen Bodnegg. Der TSV begann sehr stark und belohnte sich durch zwei frühe Treffer. Ankenreute brauchte bis nach der Pause, um sich von diesem Schock zu erholen. Der schnelle Anschlusstreffer und der Ausgleich nach einer Stunde brachten den SVA zurück ins Spiel. Doch Bodnegg steckte nicht auf und ging erneut in Führung. Diese hielt bis drei Minuten vor dem Ende – Wahl setzte mit dem 3:3 den Schlusspunkt in diesem turbulenten Spiel.

SV Horgenzell – SV Schmalegg 7:0 (3:0). Tore: 1:0, 4:0, 5:0, 7:0 Simon Schmid (9., 56., 64., 81.), 2:0, 3:0 Benjamin Ritter (19., 34.), 6:0 Uwe Jehle (67.). Horgenzell demontiert Schmalegg. Der SVH war über die gesamte Spielzeit das in allen Belangen überlegene Team und siegte am Ende hochverdient. Überragender Mann auf dem Feld war Horgenzells Simon Schmid, der vier Treffer beisteuerte.

SC Michelwinnaden – SV Oberzell II 2:3 (1:1). Tore: 0:1, 2:3 Marcel Bachhofer (7., 88.), 1:1 Daniel Fluhr (42.), 2:1 Michael Romer (58.), 2:2 Marvin Schwendemann (71.). – Oberzell siegt im Kellerduell. Der SVO begann gut und ging bereits nach sieben Minuten in Führung. Michelwinnaden kam in der Folge aber besser in die Partie und drehte das Spiel komplett zu seinen Gunsten. Die Freude währte jedoch nicht lange, zehn Minuten später gelang Oberzell der Ausgleich. Der 3:2-Siegtreffer für den SVO gelang Bachhofer kurz vor Schluss.

SV Blitzenreute – SV Weißenau 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Robert Maurer (60.), 1:1 Fabio da Costa (87.). Weißenau sichert sich spät einen Punkt. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte waren Torchancen Mangelware. Nach dem Seitenwechsel ging Blitzenreute in Führung. Diese hielt auch bis kurz vor dem Ende, ehe da Costa doch noch zum Ausgleich für Weißenau traf.