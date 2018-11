Molpertshaus baut Spitzenposition aus

Am zwölften Spieltag der Kreisliga B II hat der FV Molpertshaus durch einen 5:1-Sieg gegen Michelwinnaden die Spitzenposition ausgebaut – der Tabellenzweite aus Ankenreute war am Sonntag spielfrei. Im Verfolgerduell siegte Alttann mit 3:0 gegen Horgenzell und übernahm Rang drei.

FV Molpertshaus – SC Michelwinnaden 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Jonas Ruff (35.), 2:0 Pablo Fink (46.), 2:1 Philipp Hepp (53.), 3:1 Fink (80.), 4:1 Stefan Brändle (89., FE), 5:1 Dennis Hafner (90.) . – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Andreas Buczmann (SCM, 78.). Zunächst tat sich der FVM noch schwer. Nach einer halben Stunde wurde der Druck jedoch größer – die Folge war die Führung. Molpertshaus kam hellwach aus der Kabine und traf nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff zum 2:0. Michelwinnaden gab sich aber nicht auf und kam zum postwendenden Anschlusstreffer. Der FVM kontrollierte das Spiel aber weiterhin. Es ging bis zur 80. Minute, ehe die Überlegenheit in Tore umgemünzt wurde. In den letzten Minuten schraubten die Gastgeber das Ergebnis noch auf 5:1 in die Höhe.

SV Oberzell II – SV Blitzenreute 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Ansumana Jobe (22.), 2:0 Felix Deiss (60.), 2:1 Julian Bauhofer (78.), 2:2 Timo Müller (90.). – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Blitzenreute (63.). – Oberzell kam gut ins Spiel und führte zur Pause verdient mit 1:0. Nach einer Stunde konnte der Gastgeber gar auf 2:0 erhöhen. Als Blitzenreute dann wenig später auch noch durch einen Platzverweis geschwächt wurde, sah vieles nach einem Oberzeller Sieg aus. Doch der SVB gab sich nicht auf und kämpfte sich zurück. Mit der letzten Aktion traf Müller zum umjubelten Ausgleich.

TSV Bodnegg – FV Bad Waldsee 2:4 (2:3). Tore: 0:1 David Ummenhofer (3.), 1:1 Joshua Schlecker (5.), 1:2 Timo Sauter (12.), 1:3 Kastriot Gashi (17.), 2:3 Daniel Rist (38.), 2:4 Musa Senyil (56.). – In einem munteren führte der FVW stets. Bodnegg bewies zwar mehrmals eine starke Moral und kam heran, am Ende war Bad Waldsee an diesem Tag einfach die abgezocktere Mannschaft.

SV Alttann – SV Horgenzell 3:0 (0:0). Tore: 1:0, 2:0 Marc Horcher (51., 84.), 3:0 Urich Berlin Kamte (88.) – besonderes Vorkommnis: gelb-rote Karte für Alttann (72.). Im ersten Durchgang war das Spiel völlig ausgeglichen, leistungsgerecht ging es daher Unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging Alttann in Führung. Horgenzell drückte nun, konnte aber auch die numerische Überzahl nicht nutzen. Der an diesem Tag eiskalte SVA schlug in der Schlussphase noch zweimal zu und siegte mit 3:0.

SV Weißenau – SV Schmalegg 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Ernesto la Ventura (16.), 1:1 Kilian Pichler (47.). – Schmalegg erwischte den besseren Start in die Partie und ging nach einer Viertelstunde in Führung. Diese konnte der SVW kurz nach der Pause ausgleichen. In der Folge spielten beide Teams auf den Siegtreffer, welcher jedoch nicht gelingen wollte. So blieb es beim Remis.