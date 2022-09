Molly’s Chamber spielen in der Räuberhöhle

Souliger Blues-Rock kommt am Samstag, 17. September, mit der Band Molly’s Chamber in die Räuberhöhle nach Ravensburg. Nach drei Jahren coronabedingter Pause stehen Caro Staiger, Alfred Oswald, Thomas Hellmann und Peter Hinkel ab 20.30 Uhr mit ihrer „Hautnah“-Tour wieder auf der Bühne. Im Programm stehen besondere Coverversionen bekannten Interpreten und Bands. Das Ergebnis ist ein Mix aus bekannten aber auch nicht so gängigen Titeln, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter.