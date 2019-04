Obwohl er angeleint war, rannte ein Hund am Montag gegen 6.30 Uhr in der Weißenauer Straße auf die Fahrbahn, weshalb ein Mofafahrer stark abbremsen musste, ins Schleudern geriet und stürzte. Laut Polizeimeldung wurde er leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.