Moderne Kunst für Power in der Arbeitswelt

Menschen verbringen mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz als zuhause. Die Fragestellung, wie diesem Raum Kraft verleihen werden kann, widmet sich die Ausstellung „Power of space“ der Galerie 21.06 in allen Präsentationsräumen von Uli Schuh Bürokommunikation im Mariatal, teilt das Unternehmen mit.

23 Künstler werden gezeigt, die Palette reicht von einem jungen Ravensburger Digitalkünstler bis zum Megastar Damien Hirst. Das hier dennoch Konzept und Qualität vor Quantität gehen, erschließe sich bei der genaueren Betrachtung, heißt es. Die Galeristinnen Stefanie Büchele und Andrea Dreher, seit einem Jahr Inhaberinnen der Galerie 21.06 Ravensburg, zeichnen für die professionelle Auswahl der Kunstwerke, passend zur jeweiligen Bürosituation, verantwortlich.

Bei der Vernissage legte Dreher großen Wert auf den kunsthistorischen Zusammenhang. Schon immer hätten Menschen Kunst in Ihren Lebens- und Arbeitsraum integriert. „Wir rekonstruieren die graue Vorzeit vor allem aufgrund von Kunstwerken, von Skulpturen, Wandzeichnungen und so weiter“, lässt Andrea Dreher den Blick zurückwerfen. Die Kunsthistorikerin führte die zahlreichen Besucher laut Mitteilung über das Mittelalter bis in die Neuzeit.

Dabei sind nach Angaben Drehers hohe Einkommen für einzelne Künstler keine Erfindung der heutigen Zeit: „Albrecht Dürer war schon zu Lebzeiten ein Star, der wirtschaftlich derart erfolgreich war, dass er Kunst in Auflagen produzierte, um die steigende Nachfrage bedienen zu können.“ Wer etwas auf sich hielt, lebte und arbeitete in Räumen mit Kunst. Dieses Selbstverständnis verhalf wenigstens einigen Künstlern zu geregeltem Einkommen. Dass Kunst und Unternehmertum auch heute keine Gegensätze sind, sondern sich gegenseitig bereichern, führte Stefanie Büchele aus. Kunst fördere das Anders- und Querdenken.

In den Präsentationsräumen von Uli Schuh findet man zu den funktional und modern gestalteten Bürowelten korrespondierende Kunstwerke. Sie zeigen laut Mitteilung exemplarisch, wie Kunst inspirierend auf den dort arbeitenden Menschen wirkt und gleichzeitig ein Statement nach außen formuliert. Die Ausstellung lohne einen Besuch insbesondere für diejenigen, die sich mit der Weiterentwicklung ihres Unternehmens beschäftigen – sei es für den eigenen Arbeitsplatz, oder als Unternehmer für das Umfeld der Mitarbeiter oder für die Schärfung der Unternehmensidentität. Kunst sei deutlich mehr als Dekoration, heißt es.