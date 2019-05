Modellprojekt soll klären, wie man wirkungsvoller arbeiten kann

Das bundesweite Projekt „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“ ist ein zentraler Punkt bei der Mitgliederversammlung des Vereins „Brennessel“ gewesen. Die Vereinsvorsitzende Johanna Rundel dankte allen Geldgebern des Trägervereins Brennessel, die gemeinsam die Ravensburger Fachberatungsstelle finanzieren.

Zahlreiche Mitglieder und interessierte Besucher waren in den Gasthof Mohren gekommen. Jugenddezernentin Diana Raedler, Leiterin des Dezernats Arbeit und Soziales beim Landratsamt Ravensburg beglückwünscht das „Superteam“ zum Erfolg.

Nach dem Kassenbericht des Schatzmeisters Gerhard Wirbel und dem Kassenprüfungsbericht wurden die Vorstandsmitglieder entlastet und in derselben Besetzung neu gewählt. Heilpädagogin Cora Bures, seit mehr als zwölf Jahren bei „Brennessel“, gab zuerst ein statistisches Bild der Beratungsarbeit. Die Finanzierung der Beratungsstelle habe sich durch die Projektförderung nicht verändert. Nach wie vor ist die „Brennessel“ auf Spenden, Mitgliederbeiträge und Bußgelder angewiesen.

Im Juli des Vorjahres habe die Beratungsstelle von Rahmenbedingungen geträumt, unter denen sie wirkungsvoller arbeiten kann, erzählte Bures. Als im Herbst tatsächlich eine Modellprojekt-Ausschreibung eintraf, bei der es um Rahmenbedingungen geht, war das Team gut vorbereitet. Kurz vor Weihnachten traf eine E-Mail ein: „Gratuliere, wir haben Sie ausgewählt.“ Absender: das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Es hat aus einer Vielzahl von Bewerbungen drei Fachberatungsstellen ausgewählt – darunter die Ravensburger „Brennessel“.

Im Januar 2019 startete das auf drei Jahre angelegte Vorhaben „Wir vor Ort gegen sexuelle Gewalt“. Das Projektteam setzt sich den drei Beratungsfachkräften Cora Bures, Angelika Waldherr und Andreas Fuchs sowie der Verwaltungsfachkraft Marion Käppeler zusammen. Im Februar war die Gruppe beim ersten Vernetzungstreffen in Berlin dabei. Im März bezog man die Projekträume in der Ravensburger Seestraße. Im Mai hat dann die Auftaktveranstaltung mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey in Dannenberg stattgefunden.

Zeit bis 2021, um Konzepte zu erarbeiten

Bis zum Jahr 2021 soll jedes Projektteam Konzepte und vernetzte Strukturen erarbeiten, die allen relevanten Beratungsstellen, letztendlich jedoch insbesondere den in ländlichen Regionen Betroffenen und deren Bezugs- und Vertrauenspersonen zugute kommen. Eckpunkte wie Koordination, Schutzkonzepte und ihre Umsetzung, Schulungen und Online-Beratung markieren das Arbeitsfeld. Außerdem müsse das Thema in der Öffentlichkeit verankert werden, betonte Waldherr. Das Problem sexueller Missbrauch löse selbst in Fachkreisen immer noch Abwehr aus.