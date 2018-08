Mochenwangen unterliegt Beuren klar

Die beiden Landesligaabsteiger TSV Heimenkirch und der SV Weingarten konnten sich an der Tabellenspitze schon am zweiten Spieltag der Fußball-Bezirksliga etwas absetzen. Heimenkirch gewann beim FC Isny mit 3:1, der SV Weingaren beim SV Kressbronn mit 2:1. In seinem ersten Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte bezwang der SV Eglofs den SV Maierhöfen-Grünenbach mit 3:1.

„Isny war ein ebenbürtiger Gegner“, musste Trainer Daniel Feistle vom TSV Heimenkirch nach dem 3:1-Sieg eingestehen, „und wir haben nicht gut gespielt.“ Knackpunkt war die 21. Minute – Isny führte 1:0 – als David Berg einen Freistoß an den Pfosten setzte. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir die bessere Mannschaft“, sagte FC-Trainer Uwe Hansen. Kurz davor gelang David Berg nach einem Fehler der Heimenkirchener im Aufbauspiel das 1:0. Berg drang mit dem Ball in den TSV-Sechzehner ein und schob die Kugel an Torhüter Thomas Kugel vorbei ins Netz. „Isny schaltete immer wieder schnell um“, sagte Feistle, „gut war, dass meine Spieler nach dem 0:1 den Kopf nicht hängen ließen.“ Unbeeindruckt drängte der TSV auf den Ausgleich. Den hatte Dennis Griebel in der 27. Minute auf dem Fuß, doch seinen Strafstoß parierte der Isnyer Torhüter Giuseppe Mastroianni. Fünf Minuten später allerdings war es soweit. Nach einem Eckball auf den langen Pfosten schraubte sich Dennis Griebel hoch und nickte ein zum 1:1-Halbzeitstand. Mit den Gedanken wohl noch in der Kabine, brachte Markus Hutterer mit der ersten Aktion den TSV mit 2:1 in Führung. Zweimal konnte der FC-Torhüter einen Schuss abwehren, beim dritten Mal war er machtlos, der FC war bedient. Danach hatte Isny nicht die Mittel nochmals zurück zukommen – im Gegenteil. Marius Diem setzte in der 82. Minute mit dem 3:1 in Unterzahl den Schlusspunkt, denn Marius Kirchmann sah kurz davor die Gelb-Rote Karte. „Wir haben uns wacker geschlagen, können uns aber nicht mit Heimenkirch messen“, sagt Uwe Hansen nach dem Schlusspfiff.

Der SV Kressbronn unterlag zu Hause dem SV Weingarten mit 1:2. Urlaubsbedingt musste der Kressbronner Trainer Klaus Gimple wieder acht Spieler ersetzen. Der Landesligaabsteiger ging nach einem Freistoß in der 4. Minute durch Kapitän Jakub Jelonek mit 1:0 in Führung. „Danach hatte Weingarten viel Ballbesitz“, sagte Gimple, „und Kressbronn verteidigte klug“, meinte der Weingartener Trainer Dorin Pfefferkorn, der Thomas Gadek vertrat. Nach einem Spielzug über die Außenseite und einem Kressbronner Stellungsfehler im Strafraum, erhöhte Slavisa Dakovic auf 2:0 (54.). Zwar gelang Timo Lüneburger durch einen Strafstoß noch der 1:2-Anschlusstreffer (65.), zu mehr reichte es allerdings nicht. „Die Mannschaft hat sich reingehängt, Felix Würstle war überragend, ein Punkt wäre drin gewesen“, sagte Gimple.

Eine Halbzeit lang war die Begegnung von Aufsteiger SV Eglofs gegen den SV Maierhöfen-Grünenbach eine offene Angelegenheit. Tobias Prinz brachte Maierhöfen in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Sechs Minuten später leistete sich Maierhöfen allerdings einen unnötigen Strafstoß, den Sandro Haas zum 1:1-Ausgleich nutzte. „Der Elfer hat uns das Genick gebrochen“, sagte Maierhöfens Trainer Florian Meffert, denn nach der Pause setzte Maierhöfen das Spiel überwiegend verbal fort. Zunächst musste Felix Einsle (50.), zwei Minuten später Felix Merz mit Gelb-Rot vom Feld. „So kann man kein Spiel gewinnen“, schimpfte Meffert, „das wird abgestellt.“ In Überzahl hatte der Neuling der Liga am Ende leichtes Spiel und entschied die Partie durch Tore von Sandro Haas (50.) und Dominikus Stiefenhofer (87.) mit 3:1 für sich. „Wir sind angekommen in der Liga“, freute sich Eglofs Trainer Florian Kirchmann.

Der SV Baindt geriet gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen durch ein Eigentor von Florian Vollmer in der 11. Minute mit 0:1 in Rückstand, was bis zum Ende des Spieles Bestand hatte. „Wir hatten genug Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden“, sagte ein enttäuschter Baindter Trainer Philipp Meißner. „Zu Beginn des Spieles hatten wir gar keinen Zugriff“, so Meißner weiter, „an diesen Problemen müssen wir dringend arbeiten.“

Mit 1:4 unterlag der SV Mochenwangen zu Hause dem SV Beuren, der in Hälfte eins im Mochenwangener Strafraum schalten und walten konnte wie er wollte. Weder dem Schuss von Pascal Rasch zum 1:0 noch dem von Patrick Mayer aus spitzem Winkel zum 2:0, stellte sich die Mochenwangener Defensive dagegen. „Da haben wir uns selber bestraft“, sagte SVM-Coach Patrick Hehn. Offensiv tat sich beim SV Mochenwangen wenig, was Patrick Hehn zur Einwechslung von Andreas Spieß veranlasste, dem eine Minute nach der Pause auch der 1:2-Anschlusstreffer gelang. Die Antwort von Beuren folgte prompt. Chris Karrer mit dem 3:1 per Kopf nach einer Ecke und Julian Kahl mit dem 4:1-Endstand. „Wir haben eine junge Mannschaft, die noch Zeit braucht“, so Gästecoach Patrick Mayer.

FC Isny - TSV Heimenkirch 1:3 (1:1)

Tore: 1:0 David Berg (19.), 1:1 Dennis Griebel (31.), 1:2 Lukas Selig (47.), 1:3 Marius Diem (82.) - Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Marius Kirchmann (TSV, 80., wiederholtes Foulspiel), Dennis Griebel verschießt Foulelfmeter (TSV, 27.) - Schiedsrichter: Michael Gienger.

SV Kressbronn - SV Weingarten 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Jakub Jelonek (4.), 0:2 Slavisa Dakovic (54.), 1:2 Timo Lüneburger (65. Foulelfmeter) - Schiedsrichter: David Kaiser.

SV Mochenwangen - SV Beuren 1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Pascal Rasch (11.), 0:2 Patrick Mayer (36.), 1:2 Andreas Spieß (46.), 1:3 Chris Karrer (58.), 1:4 Julian Kahl (78.) - Schiedsrichter: Alwin Marschalleck.

SV Baindt - SC Unterzeil-Reichenhofen 0:1 (0:1)

Eigentor Florian Vollmer (11.) - Schiedsrichter: Lothar Gaiser.

SV Eglofs - SV Maierhöfen-Grünenbach 3:1 (1:1)

Tore: 0:1 Tobias Prinz (31.), 1:1 Sandro Haas (37. Foulelfmeter), 2:1 Haas (50.), 3:1 Dominikus Stiefenhofer (87.) - Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte gegen Felix Einsle und Felix Merz (SVM, 50., 52.) - Schiedsrichter: Philipp Zimmermann.