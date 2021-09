Mobiles Impfteam impft ohne Termin im Rathaus

Alle Interessierten können dieses ambulante Impfangebot im Herzen der Stadt ohne Voranmeldung nutzen und zur Erst- oder Zweitimpfung einfach vorbeikommen: Am Montag, den 20. September impft das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums von 9 bis 17 Uhr im Raum der Freiwilligenagentur im historischen Rathaus am Marienplatz. Den Eingang findet man über die Glastür in der Marktstraße.

Priorisierten Bürgerinnen und Bürgern bietet das Impfteam auch eine dritte Spritze zur Auffrischung der bisherigen Corona-Impfungen an. Verfügbar sind die mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna sowie der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson. Ein Arzt ist vor Ort und informiert die Impfwilligen zu den Impfungen. Mit dieser Impfaktion unterstützt das Kreisimpfzentrum die Impfkampagne in der Stadt Ravensburg.