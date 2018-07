MLP-Cup startet am 5. Januar

– Vom 5. bis 9. Januar spielen sechs Frauen-Eishockeyteams um den Titel beim MLP Nations Cup in der Eissporthalle. Neben Deutschland sind Schweden, Finnland, Russland, die Schweiz und ein U-22-Team Kanadas am Start.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen ist derzeit im Aufwind. Nach einer sportlichen Talfahrt in den vergangenen Jahren – mit der verpassten Olympia-Qualifikation als Höhepunkt – scheinen die Mädchen von Bundestrainer Peter Kathan wieder in die Spur zu finden. Zuletzt gab es einen Turniererfolg in der Slowakei, wo das Team gegen den Gastgeber, die Schweiz und Tschechien siegreich war.

Solche positiven Resultate möchten die Eishockey-Frauen auch in Ravensburg zeigen. Vom 5. bis 9. Januar spielt die Mannschaft beim MLP Nations Cup mit, „ein Turnier das für mich fast so hochwertig ist wie eine Weltmeisterschaft“, sagt Kathan. Ausrichter ist zum fünften Mal seit 2006 der EV Ravensburg.

„Das ist für uns eine großartige Veranstaltung, in die wir viel Arbeit investieren“, sagt der Vorsitzende Karl-Heinz Fehr. 60 EVR-Leute arbeiten ehrenamtlich fast das ganze Turnier durch, betreuen die Mannschaften und machen Ordnungsdienste. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass „wir ein schönes Turnier hinkriegen“, sagt EVR-Schatzmeisterin Inge Hartmann.

Hoffen auf die Zuschauer

Die Gesamtkosten des Turniers belaufen sich auf rund 85000 Euro. Finanziert wird das Turnier zum größten Teil vom Deutschen Eishockey-Bund, die Finanzdienstleister von MLP steuern ebenfalls einen Betrag bei, den Rest muss der EVR übernehmen. Daher ist der Verein auf die Zuschauereinnahmen angewiesen und hofft auf einen kleinen Überschuss für seine Jugendarbeit. Bodo Lauterjung, der Vize-Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes, wünscht sich bei den insgesamt elf Spielen eine Gesamtzuschauerzahl von mehr als 10000.

Höhepunkte dürften für die Fans natürlich die Spiele des deutschen Teams sein. Gegner in der Vorrundengruppe sind die Schweiz und Kanada. Leider befindet sich diesmal keine Lokalmatadorin in der Mannschaft von Peter Kathan. Die EVR-Spielerinnen Mandy Dibowski und Karina Port sind zwar im erweiterten Kader oder einer der deutschen Jugend-Auswahlmannschaften, ein Einsatz auf diesem internationalen Niveau käme für sie aber zu früh, sagt Peter Kathan. „Mit Susanne Fellner habe ich auch gemailt, aber sie hat abgesagt“, erklärt der Bundestrainer. Nach seiner Einschätzung wolle sie auch nicht mehr ins Nationalteam zurückkehren.

Aber auch ohne Ravensburgerin auf dem Eis, steht den Fans ein aufregendes Turnier bevor. Teams wie Schweden oder Finnland nutzen das Turnier als Vorbereitung für die Olympischen Spiele in Vancouver und haben einen entsprechend starken Kader dabei. „Das sind absolute Kracher“, verspricht Dieter Reinartz der Team-Manager der deutschen Frauen.

Daten und Fakten:

Der MLP Nations Cup findet vom 5. bis 9. Januar in der Eissporthalle statt. Teilnehmer sind Schweden, Finnland, Russland (alle Gruppe A) sowie Deutschland, Schweiz und eine U23-Auswahl von Kanada (alle Gruppe B).

Spielplan Vorrunde: 5. Januar: Kanada – Schweiz (16 Uhr), Schweden – Finnland (20 Uhr); 6. Januar: Russland – Finnland (16 Uhr), Schweiz – Deutschland (20 Uhr); 7. Januar: Schweden – Russland (16 Uhr), Deutschland – Kanada (20 Uhr); Die Halbfinals finden am 8. Januar statt, die Spiele um Platz 5, 3 und das Finale am 9. Januar.

Karten für alle Spiele kosten regulär sechs Euro, ermäßigt vier Euro. Im Fanshop der EVR Tower Stars in der Marktstraße 41 sind Tickets bereits erhältlich, ab Sonntag, 6. Dezember, kann man sie auch in der Eissporthalle kaufen, ab Montag, 7. Dezember, beginnt der reguläre Vorverkauf an allen bekannten Stellen. (tir)