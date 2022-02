Mittwochs einen Mittagsimbiss zum Mitnehmen

Nach dem Abschluss von rund drei Wochen Vesperkirche in der Evangelischen Stadtkirche wird das Angebot in einem kleineren Format durch die katholische Kirche fortgeführt: Jeden Mittwoch gibt es ab dem 16. Februar beim Haus der Katholischen Kirche wieder einen kostenlosen Mittagsimbiss zum Mitnehmen. Von 12 bis 13 Uhr wird der „Imbiss to go“ in Form eines warmen belegten Brötchens an der Ausgabestelle des Begegnungsraumes angeboten. Bis zu 100 Vespertüten (auch für Vegetarier) werden wöchentlich ausgegeben. Mit dabei ist auch etwas kleines Süßes zum Nachtisch.

Dieses Angebot wird durch Sponsoren sowie große und kleine Spenden unterstützt und durch das Engagement von motivierten Ehrenamtlichen erst ermöglicht, wiees in einer Pressemitteilung heißt. „Für viele Besucherinnen und Besucher ist dies nicht nur ein Ort der körperlichen Stärkung, sondern auch der Begegnung; ein freundliches Wort oder ein Lächeln sind genauso wichtig, wie die Imbisstüte“, weiß Gemeindereferentin Christine Mauch. Und Diakon Gerhard Walter freut sich, „dass dieses niederschwellige Angebot von Menschen aus den verschiedensten sozialen Schichten genutzt wird“. Und wer möchte, kann auch das Gespräch mit dem Team von „Orte des Zuhörens“ oder mit der Sozialarbeiterin der Sozial- und Lebensberatung der Caritas suchen.