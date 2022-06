„Mittendrin statt nur dabei“ bei Dr. Rapp

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Grundschule Neuwiesen besuchten am 1. Juni unseren Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp im Rathaus und durften seinen Beruf und das Rathaus hautnah miterleben. Alles, was sie wissen wollten, fragten sie den Oberbürgermeister: „Wie lange sind Sie schon Bürgermeister?“ und „Haben Sie Kinder?“. Auch der Krieg in der Ukraine und andere aktuelle Themen beschäftigten die Kinder. Oberbürgermeister Dr. Rapp ließ keine Frage offen und zeigte anschließend sein Büro und Räume des Rathauses Ravensburg. Beeindruckt und begeistert bedankten sich die Kinder bei Herrn OB Dr. Rapp für die Einblicke, die er ihnen gab.

„Mittendrin statt nur dabei“ ist eine Aktion der Kinderstiftung Ravensburg, bei der Klassen Gremienmitglieder der Kinderstiftung und Persönlichkeiten im Schussental besuchen, um die Personen und ihren Beruf kennenzulernen. Ziel ist, Kindern Einblicke in verschiedene Berufe und Institutionen zu geben und sie daran teilhaben zu lassen.