To-Go-Verpackungen sorgen für immer mehr Müll in Ravensburg

Selbst wer besonders kritisch hinschaut, aber Vergleiche mit anderen Kommunen zieht, stellt fest: Ravensburg ist insgesamt eine saubere Stadt. Dennoch sind viele öffentliche Abfalleimer häufig überfüllt; zudem liegt Müll immer wieder daneben. Eine Einschätzung der Gesamtsituation.

Siegfried Veit leitet seit über sechs Jahren den städtischen Betriebshof Ravensburgs. Der ist nicht verantwortlich für die Müllabfuhr oder den Krempel, den Menschen neben Glas- und Altkleidercontainern hinterlassen. Sondern für die Sauberkeit im öffentlichen Raum. Dafür sind täglich zwölf Mitarbeiter im Einsatz, demnächst dreizehn.

Kein Ravensburger Problem

Sie leeren die Papierkörbe, sammeln Unrat auf Straße und Wegen oder in Grünanlagen ein. Und haben immer mehr zu tun. Denn das Müllaufkommen wächst, sagt Siegfried Veit. Das sei kein Ravensburger Problem, sondern eine bundesweite Tendenz.

Der Hauptgrund, so die Einschätzung des städtischen Betriebshofleiters, sind die vielen Mitnahme-Verpackungen aus Cafés, Imbissbuden oder Restaurants.

2017 sammelte der Ravensburger Betriebshof im öffentlichen Raum 600 Tonnen Abfall ein. Fünf Jahre später waren es bereits 700 Tonnen. Nach Schätzungen von Siegfried Veit sind bis zur Hälfte davon die Verpackungen sogenannter To-go-Produkte, also Pizzaschachteln, Aluverpackungen und Plastikbehältnisse.

Drastische Zunahme seit Corona

Vor allem Corona „adelte“ die To-go-Produkte, wie es der Erste Bürgermeister Simon Blümcke unlängst am Runden Tisch „Lebenswerter öffentlicher Raum“ formulierte. Im Klartext: Über Wochen und Monate hinweg hatten die Restaurants zu oder durften nur noch einen Straßenverkauf anbieten. Das ist inzwischen anders, doch die Mitnahmementalität hat sich bei den Menschen eingeprägt.

„Der Aufwand, den Sauberkeitsstandard in Ravensburg zu halten, wird immer größer“, sagt Betriebschef Veit. Er wohnt in Ulm, pendelt jeden Tag, und sagt, Ravensburg sei im Vergleich eine „extrem saubere Stadt“. Dennoch gebe es immer mehr zu tun, um dieses Niveau zu halten.

Das städtische Leben hat sich verändert. Immer mehr Menschen halten sich im öffentlichen Raum auf. Siegfried Veit

„Das städtische Leben hat sich verändert. Immer mehr Menschen halten sich im öffentlichen Raum auf, anstatt nur zuhause zu sitzen. Das ist ja auch gut. Aber dadurch gibt es eben noch mehr Hinterlassenschaften“, sagt er.

Als Beispiel nennt er den Hirschgraben-Park, den Bereich hinter dem Einkaufszentrum Gänsbühl und natürlich den Serpentinenweg und die Veitsburg. Für viele Mitmenschen sei es leider nicht selbstverständlich, die Verpackungen ihres Essens oder der Getränke nach dem Verzehr wieder mitzunehmen oder in öffentlichen Mülleimern zu entsorgen.

Die Papierkörbe in Ravensburg hält Siegfried Veit für zu klein für das gestiegene Müllaufkommen. Stück um Stück wolle man sie daher durch größere Exemplare erstetzen. Bereits im Sommer monierte der Leiter des städtischen Betriebshofs, dass es in Ravensburg in Bezug auf die Größe der Stadt viel zu wenige öffentliche Abfalleimer gebe. Und oftmals seien sie an der falschen Stelle.

Manche Mülleimer werden vom Betriebshof bis zu vier Mal am Tag geleert. Dennoch sind sie immer wieder voll bis obenhin. Der Grund sind die vielen Mitnahmeverpackungen. Und wenn kein Platz mehr ist, dann liegt der Krempel eben immer wieder auch daneben. Was weitere Menschen dazu animiert, ihren Abfall ebenfalls dort dazu zu werfen.