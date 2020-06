Mitmachen und gewinnen! Wir verlosen zwei ADAC-Fahrsicherheitstrainings

Brauchen Sie noch ein bisschen mehr Routine hinter dem Steuer? Wollen Sie brenzlige Situationen einmal kontrolliert testen und damit sicherer werden? Wir verlosen zwei professionelle Fahrsicherheitstrainings des ADAC speziell für junge Fahrer im Wert von jeweils 174 Euro.

Mitmachen kann jeder zwischen 18 und 25 Jahren, der über einen gültigen Führerschein verfügt. Schicken Sie uns bis Freitag, 19. Juni 2020 ein kurzes Selfie-Video (max. 25 Sekunden) zum Thema "Don't drink and drive" per WhatsApp an 0751-2955-1900. Die Videos veröffentlichen wir mit dem Namen der Gewinner im Rahmen unserer Berichterstattung.

Eine Jury entscheidet über den endgültigen Gewinn. Alle Videos, die bis Freitag, 19. Juni, 24 Uhr, eingesendet werden, nehmen an der Verlosung teil.

Zu jeder Einsendung muss der Vor- und Nachname des Teilnehmers und eine Telefonnummer oder Mailadresse für die Gewinnbenachrichtigung angegeben werden.

Zudem begleiten wir die beiden Gewinner mit der Videokamera zum Training in Kempten oder Augsburg und berichten über ihre Erlebnisse und Erfahrungen.

Es gelten die Teilnahmebedingungen von Schwäbische.de für dieses Gewinnspiel.

Viel Spaß und viel Erfolg!