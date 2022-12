„Mitmachen Ehrensache“ – Jobben für einen guten Zweck

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der langen coronabedingten Unterbrechung konnte sich die Realschule Ravensburg endlich wieder an der Aktion „Mitmachen Ehrensache“ beteiligen. Schon zum fünften Mal nutzten mehr als 60 Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, 8 und 9 die Chance, einen Tag lang nicht die Schulbank zu drücken, sondern ins echte Berufsleben zu schnuppern und dabei noch etwas Gutes zu tun. Denn bei „Mitmachen Ehrensache“ können sich Schüler sozial engagieren und gleichzeitig praktische Berufserfahrungen sammeln. Sie suchen sich selbstständig einen Arbeitgeber ihrer Wahl und jobben dort für einen Tag. Der im Voraus mit dem Arbeitgeber vereinbarte „Lohn“ wird an einen guten Zweck gespendet. Dieses Jahr hat sich die Schülerschaft der Realschule dazu entschlossen, die erarbeiteten Spenden an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm zu spenden. Mit dem Geld werden Herzenswünsche von an Krebs erkrankten Kindern erfüllt.

Ob im Betrieb der Eltern, beim Bäcker nebenan oder im Kindergarten – die Schülerinnen und Schüler waren alle fleißig und begeistert bei der Arbeit. Und die Betriebe zeigten sich froh über helfende Hände im Weihnachtsgeschäft.

Wir danken allen Schülerinnen und Schülern fürs Mitmachen. Ein großes Dankeschön geht auch an alle Arbeitgeber für ihre Bereitschaft, eine Schülerin oder einen Schüler bei sich arbeiten zu lassen und zu spenden.