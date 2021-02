Mitmachaktion zum ersten digitalen Tag der Kinderhospizarbeit

Der Ambulante Kinderhospizdienst Amalie beteiligt sich am Tag der Kinderhospizarbeit am Mittwoch, 10. Februar, und ruft Organisationen und Privatpersonen im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg zu einer digitalen Mitmachaktion auf.

Ziel ist es laut Pressemitteilung, mit Fotos von einem eigens für den Tag der Kinderhospizarbeit entworfenen grünen Band in den sozialen Medien ein Zeichen zu setzen. Der Tag der Kinderhospizarbeit soll Aufmerksamkeit für die Situation von Familien schaffen, in denen ein Kind oder ein Elternteil lebensbedrohlich oder lebensverkürzend erkrankt ist.

„Der Tag der Kinderhospizarbeit soll Menschen motivieren, sich mit der Kinder- und Jugendhospizarbeit zu solidarisieren und unsere Angebote bekannter machen“, wird Heike Lander, Koordinatorin von Amalie für den Bodenseekreis, zitiert. Ein eigens für den Tage entworfenes grünes Band soll die betroffenen Familien mit Freunden und Unterstützern symbolisch verbinden. Zu bestellen ist es online unter shop.bundesverband-kinderhospiz.de oder kostenlos bei den Büros von Amalie.

Mitmachen könne jeder und das grüne Band der Hoffnung an Fenstern, Autoantennen, Bäumen oder Zäunen befestigen. Die Fotografien oder Videos der „grünen Aktionen“ können auf Instagram oder Facebook unter #tagderkinderhospizarbeit veröffentlichen oder bis zum 5. Februar per E-Mail an info@kinderhospiz- dienst-bodensee.de schicken.