Mitmach-Konferenz Ravensburg – Die Nachbereitungsparty

Woher kommen eigentlich unsere Lebensmittel und was heißt ökologische oder nachhaltige Erzeugung? Wie viel müssten Lebensmittel eigentlich kosten und wie sieht eine nachhaltige Ernährung aus? Was haben wir schon an zielführenden Ansätzen in der Region und wie kann jeder Einzelne unterstützen? Diese und weitere Fragen wurden bei der Mitmach-Konferenz im März 2022 bearbeitet.

Am Montag, 24. Oktober, um 18 Uhr laden die Bio-Musterregion Ravensburg, die Regionalwert AG Bodensee-Oberschwaben, der Verein wirundjetzt und RaumZeit nun gemeinsam dazu ein, die zweite Mitmach-Konferenz (MiKo) im Landkreis Ravensburg unter dem Titel „Gesunde Landwirtschaft – gesunde Erde – gesundes Leben: Dialog für alle" Revue passieren zu lassen.

Bei der MiKo-Nachbereitungsparty steht die Vernetzung, das gegenseitige Kennenlernen und der gemeinsame Austausch im Vordergrund. In der Stadtbücherei Ravensburg erzählen die Projektgeber zu Beginn, was seit der Mitmach-Konferenz in den einzelnen Projekten passiert ist und was die Mitmach-Konferenz und alle Beteiligten dazu beigetragen haben. Anschließend besteht im offenen Raum die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen, an einigen Thementischen den Projekten weitere Impulse zu geben, sowie über VR-Brillen das digitale Mitmach-Konferenzgelände zu besuchen und virtuell Biohöfe und Initiativen in der Region zu entdecken. Die Ergebnisse werden wir anschließend gemeinsam sammeln. Im Anschluss besteht weiterhin bis 22 Uhr Raum für Austausch, Vernetzung und VR-Erlebnisse.

Diese Projekte und Themen werden an den Tischen bearbeitet: Regionalwert AG BO: „Ich will was tun, aber wie? Wie wir über den Kauf von Bürgeraktien die regionale ökologische Entwicklung im Raum Ravensburg konkret voranbringen können.“ Bio-Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung; Obstivisten – Streuobst für Artenvielfalt; Projekt Nebenströme: Aufbau eines regionalen Wertschöpfungsnetzes für Reststoffe und Nebenströme aus der Lebensmittelproduktion; Projektschmiede – Wie kann sie in Ravensburg etabliert werden?; Die Bürgerkarte – ein Marketing-Instrument, um die Bio-Branche der Region zu unterstützen.