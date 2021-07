Mitgliederzahlen im Sportkreis Ravensburg gehen deutlich zurück

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkung auf die Mitgliederzahlen der Vereine des Sportkreises Ravensburg. In der Mitgliederbestandserhebung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) zeigt sich für den Sportkreis Ravensburg laut Mitteilung ein Minus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf WLSB-Ebene sind es minus 2,38 Prozent.

112 345 Mitglieder sind es laut WLSB in 311 Vereinen. In einem empfindlichen Ausmaß fallen die fehlenden Neueintritte in der Altersgruppe der Kinder bis sechs Jahren auf – hier gibt es ein sattes Minus von 14,66 Prozent auf 5157 Kinder. 8016 Sieben- bis Zehnjährige sind noch Mitglied in einem regionalen Sportverein, das sind 8,47 Prozent weniger als im Vorjahr. Karlheinz Beck aus dem Präsidium des Sportkreises Ravensburg resümiert: „Das Minus der Mitgliederzahlen resultiert aus den fehlenden Eintritten der Kinder und Jugendlichen durch fehlende Sportangebote, da sich die Austritte im Bereich der letzten Jahre bewegen.“

Der nach Mitgliedern größte Verein ist die Sektion Ravensburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) mit 8908 Mitgliedern, gefolgt von der MTG Wangen (3751), der DAV-Sektion Wangen (3630, in 2020 Rang vier), dem TSB Ravensburg (3312, in 2020 noch Rang drei) sowie der TG Bad Waldsee (2531). Der Fachverband Turnen liegt wie in den vergangenen Jahren mit 37 591 Aktiven (minus 2,39 Prozent) an der Spitze der Sportarten. Es folgen Fußball (20 744, minus 3,20 Prozent), Bergsport/Klettern (14 740, minus 4,87 Prozent und Tennis (6452, plus 2,85 Prozent.