Mitgliederversammlung Krankenpflegeverein Weißenau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei seiner Mitgliederversammlung beschäftigte sich der Krankenpflegeverein Weißenau e.V. mit der Neuwahl des Vorstandes und mit neuen Perspektiven für künftige Aufgaben des Vereins. Herbert Mayer, seit 25 Jahren Vorsitzender des Krankenpflegevereins, konnte auf eine sehr erfolgreiche Ära zurückblicken und stellte kurz einen Abriss der Geschichte des Vereins dar, der 1910 gegründet wurde. Allerdings möchte er nun die Arbeit in jüngere Hände legen und auch die stellvertretende Vorsitzende Marianne Burkhardt stellte sich nicht mehr zu Wahl. Nur Kassiererin Gudrun Kroh möchte weiterhin die Kasse führen. So wurde der Vorstand komplett neu aufgestellt. Zum neuen Vorsitzenden des Krankenpflegevereins wurde Bernd Bergemann gewählt, zur stellvertretenden Vorsitzenden Angelika Vollmer, als Kassiererin Gudrun Kroh, als Schriftführerin Monika Kerschbaum, als Beisitzer Herbert Mayer und Claus Matten. Als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Eschach wurde Dr. Matthias Köhler und als Vertreter der katholischen Kirchengemeinde Weißenau wurde Elmar Ott bestimmt. Als künftige Kassenprüfer wurden Norbert Burkhardt, Claudia Maichel und Dr. Jochen Tenter gewählt. Weiterhin fanden in einer lebhaften Diskussion Überlegungen statt, welche Ideen für eine zukunftsorientierte Fortführung des Krankenpflegevereins infrage kommen könnten. Dabei wurde klar, dass auch weiterhin die eigenen Vereinsmitglieder, die Hilfe und Unterstützung benötigen, finanziell gefördert werden. Aber es wurde auch geäußert, dass künftig mehr junge und einsame Menschen unterstützt werden sollten, wobei neue Aktivitäten nur als Ergänzung bestehender Angebote erfolgen sollen. Die Entwicklung konkreter neuer Schwerpunkte wird Aufgabe des neuen Vorstandsteams sein. So bedankten sich am Schluss Angelika Vollmer und Bernd Bergemann mit Blumensträußen bei den bisherigen Vorsitzenden Herbert Mayer und Marianne Burkhardt.