Nach 1 Jahr coronabedingter Pause fand am Mittwoch, 15. September 2021 die jährliche Mitgliederversammlung des Golfclub Ravensburg statt. In diesem Jahr standen turnusgemäß die Wahlen des Präsidenten/-in, der Vizepräsidenten/-in sowie eines Beirates/Beirätin an. Der bisherige Präsident Hugo Adler wurde einstimmig im Amt bestätigt. Der bisherige Vizepräsident Roland Braunschweig sowie die Vizepräsidentin Petra Wieland stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl. Die neuen Stellvertreter des Präsidenten Hugo Adler sind Oliver Leibfarth und Michael Schubert. Der Beirat Dr. Klaus Wolber wurde einstimmig im Amt bestätigt. Präsident Hugo Adler brachte in seiner Rede zum Ausdruck, dass es ihm wichtig ist, dass Golf und Natur in Ravensburg im Einklang mit dem Golfsport praktiziert wird. Die Mitglieder unterstützen diese Maßnahme und tragen so ihren Teil dazu bei, dass der Natur- und Artenschutz gefördert und weiter vorangetrieben wird. Adler freut sich besonders, dass die Jugendarbeit wieder aufgenommen werden darf, Turniere wieder stattfinden können und auch die Mannschaften wieder aktiv werden, natürlich alles unter Berücksichtigung der vorgegebenen Maßnahmen. Positiv ist, dass im vergangenen Jahr verstärktes Interesse am Golfsport gezeigt wird und viele Interessenten auch die Platzreife erlangen wollen.