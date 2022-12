Mitgliederversammlung der Reservistenkameradschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Reservistenkameradschaft (RK) Ravensburg, als Untergliederung des „Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr“ auf Orts- und Gemeindeebene, hat einen neuen Vorsitzenden.

Auf der turnusgemäß alle vier Jahre stattfindenden Hauptversammlung wählten die anwesenden Mitglieder einstimmig Thomas Büchelmaier aus Baienfurt zu ihrem neuen Vorsitzenden und damit zum Nachfolger des langjährigen RK-Chefs Torsten Stefan aus Ravensburg, der sich nicht erneut zur Wahl gestellt hatte, als Mitglied der RK Ravensburg aber weiter eng verbunden bleiben und sich auf seine Aufgaben in der Kreisgruppe konzentrieren wird.

Zusammen mit dem Vorsitzenden wurde im „Gasthof Hirscheck“, in welchem an jedem ersten Mittwoch im Monat auch der Stammtisch der Reservistenkameradschaft stattfindet, zudem der restliche Vorstand der RK neu bestimmt:

Zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden wurde Christoph Lüdtke aus Ravensburg gewählt, Kassenwart bleibt Karsten Jung (Bergatreute), als Schriftführer neu im Amt ist Holger Grossmann (Ravensburg). Revisoren sind Valentin Fässler (Horgenzell) und Tobias Bernhardt (Schweiz).

In Anwesenheit des Vorsitzenden der Kreisgruppe „Bodensee Oberschwaben“, Oberstabsfeldwebel d.R. Dieter Harry Maier, nutzte der frisch gewählte Vorsitzende Büchelmaier die Gelegenheit, um die Schwerpunkte seiner Arbeit für die kommende Legislaturperiode zu umreißen. „Mitunter das Wichtigste“, so der 46-Jährige im Rahmen seiner Antrittsrede, sei es für ihn, „die Kameradschaft und den Zusammenhalt“ im Verein aufrechtzuerhalten und noch weiter zu intensivieren, um mittelfristig wieder mehr Mitglieder für die zahlreichen Veranstaltungen der Reservistenkameradschaft begeistern zu können.

So sei die RK regelmäßig erfolgreich bei den Sammlungen des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sowie dem Volkstrauertag in Ravensburg im Einsatz. Ganz aktuell, so der neue Vorsitzende weiter, habe man eine Ehrenabordnung im Rahmen der Eröffnung der Gedenktafel für die Opfer des Ersten Weltkriegs am Spohn-Gymnasium abgestellt. Büchelmaier warb vor diesem Hintergrund für anhaltendes Engagement seiner Mitglieder, um weiterhin ein „Mittler zwischen Bundeswehr und Bevölkerung“ bleiben und Präsenz vor Ort zeigen zu können.