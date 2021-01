Mitbewohner mit Messer bedroht

Bei einem anderweitigen Einsatz haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg erfahren, dass es am Dienstag gegen 13 Uhr in einer Asylbewerberunterkunft in der Wangener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen ist.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein 25-jähriger die Kopfhörer eines 30-jährigen Mitbewohners an sich genommen haben. Als das Opfer die Kopfhörer zurückforderte, soll der Tatverdächtige dieses mit einem Messer und einer abgeschlagenen Glasflasche bedroht haben. Der 25-Jährige muss sich nun wegen schweren räuberischen Diebstahls verantworten. Der 30-Jährige blieb unverletzt.