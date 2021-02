Mitarbeiterin der Stiftung Liebenau blickt auf ruhige Fasnet

Für viele Närrinnen und Narren wird die Fasnetswoche eine andere werden als sonst. So auch für Inge Großmann, Teamleiterin des Gebäudeservices der Stiftung Liebenau, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird ruhig bleiben, so ganz ohne Fasnet. Kein Maskenabstauben, keine Narrensprünge, kein Weiberball. Seit mehr als 24 Jahren ist Inge Großmann Mitglied der Narrenzunft Oberzell – und das mit Leib und Seele.

Häser im Keller

Sie ist nicht nur selbst bei den Umzügen aktiv, sondern sie ist weit über die närrischen Tage hinaus für die Fasnet tätig. Über ihren Sohn sei sie dazu gekommen, erzählt sie. Als Häswartin ist sie für die Leihhäser der „Gillenbachhexe“ zuständig. Diese werden bei ihr zuhause im Keller gelagert und gepflegt. In diesem Jahr werden sie jedoch kein Tageslicht erblicken.

Inge Großmann ist „bekannt, wie ein bunter Hund“ und bei vielen ist sie einfach die „Inge“. Sie arbeitet als Teamleitung im Gebäudeservice der Stiftung Liebenau. Seit 22 Jahren ist die ursprüngliche Verkäuferin dort beschäftigt. „Ich wollte mich beruflich verändern und die Stiftung Liebenau liegt nah an meinem Wohnort Eschach. So kam ich hierher.“

Ehrenamtliches Engagement

Sich zu engagieren, war für Inge Großmann schon immer selbstverständlich. So hat sie früher das „Gesunde Pausenbrot“ in der Schule organisiert, war beim Eschacher Kinderfest aktiv und ist Kassiererin in ihrer 14-tägigen Kegelgruppe. In den 70er-Jahren war sie sogar erfolgreiche Sportkeglerin. Zudem ist sie beim TSV Eschach für die Fußball-Trikots der ersten Mannschaft verantwortlich.

Für sie gebe es kein „gibt’s nicht“, „kann nicht“, „mach ich nicht“. Und genau aus diesem Grund sei Inge Großmann so beliebt. „Was man sich vornimmt, muss passen“, so ihr Motto. Ob sie auch mal was nicht tun kann, ist die Frage. „Ja klar. Das bedeutet für mich dann aber, dass ich Socken stricke oder Rapskörner-Kissen nähe. Das macht mir Spaß, da kann ich mich entspannen.“

Im November 2021 wird sie in Rente gehen. Und was kommt dann? „Alles geht weiter. Vielleicht anders.“ Und im nächsten Jahr darf hoffentlich die Gillenbachhexe dann auch wieder raus auf die Straße. „Oberletz – Unterletz“.