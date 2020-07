Mitarbeiter schließen flüchtenden Dieb in Pizzeria ein

Unter dem Vorwand, zur Toilette zu müssen, verschaffte sich ein 43 Jahre alter Mann in der Nacht zum Samstag um 0.36 Uhr Eintritt in eine Pizzeri in Ravensburg. Doch statt auf die Toilette gehen, begab sich der 43-jährige Mann in die Umkleidekabine der Angestellten und machte sich an einer Geldbörse zu schaffen.

Er entwendete insgesamt 40 Euro. Bei der Tat wurde er von einem Angestellten beobachtet und gestellt. Da der Dieb anschließend flüchten wollte, schlossen die Angestellten kurzerhand die Eingangstür ab, bis die Polizei eintraf.

Der Mann wurde von den Beamten vorläufig festgenommen. Während der Fahrt zum Polizeirevier wurden die Beamten vom Täter zusätzlich aufs Übelste beleidigt, was eine weitere Strafanzeige nach sich zog.

