Mitarbeiter erkennt mutmaßliche Diebe

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Ravensburger Südstadt hat in der Nacht zum Sonntag gegen 4.30 Uhr die Polizei verständigt, da bei ihm drei Kunden auftauchten, die er noch als bislang unbekannte Ladendiebe in Erinnerung hatte. Die drei jungen Männer im Alter von 18 bis 23 Jahren stehen nach Angaben der Polizei im Verdacht, in der Nacht zum 25. August 2019 in der Tankstelle Alkohol gestohlen zu haben. Den Beamten gelang es im Rahmen der sofort aufgenommenen Fahndung, die drei Tatverdächtigen anzutreffen und für das Ermittlungsverfahren deren Personalien festzustellen.