Mit zwei Promille beim Einparken ein anderes Auto gestreift

Ein 33-jähriger Autofahrer hat beim Einparken ein anderes Auto gestreift: Am Freitag gegen 19 Uhr wollte der 33-Jährige in der Friedrichshafener Straße in Ravensburg einparken, dabei streifte er einen dort abgestellten Mini-Cooper. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt rund 1500 Euro, wie die Polizei mitteilt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verursacher fast zwei Promille Alkohol intus hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.