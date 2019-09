Mit zwei Podiumsplätzen nach Israel

Mit gleich zwei guten Ergebnissen punktet KJC Ravensburg e.V. Mountainbiker Daniel Gathof an den vergangen zwei Wochenenden. Bei der Illmensee-Bike-Challenge holte er sich den Sieg und am Sonntag beim renommierten Bike Marathon in Kempten langte es zu Rang zwei. Ab Mittwoch ist der Mountainbikeprofi dann schon wieder in Einsatz und startet am UCI Rennen Epic Israel.

In Illmensee galt es 45 Kilometer zu bewältigen und das Rennen hat mit 250 Teilnehmer einen rechte kleinen Charakter, dennoch standen einige gute Namen der Region am Start und machten es dem gestandenen Biker nicht leicht. Die erste Selektion fand nach zehn Kilometern statt und zu dritt ging es harmonisch an der Spitze weiter. Am steilsten Anstieg, fünf Kilometer vor Ziel tratt Gathof das erste mal an und ab da war man nur noch zu zweit. Kurz darauf dann die zweite Attacke und nun ging es für den Vogter Solo Richtung Ziel. „Ein halbes Heimrennen und es macht Spaß, sich in der Heimat zu zeigen“, so Gathof welcher die Illmensee-Bike-Challange somit zum dritten mal in Serie gewann.

Weiter ging es für den KJC Sportler dann letzten Sonntag am Marathon in Kempten. Ein bayrischer Klassiker und entsprechend hoch war die Konkurrenz. Auf der schnellen Strecke wurde bei besten Bedingungen zu Beginn recht taktisch gefahren, so dass nach 30 Kilometern noch zehn Athleten beisammen waren.

In den wenigen Trails wusste Gathof mit seinem vollgefederten Bike um seine Stärke und forcierte darum auch dort immer wieder, mit Erfolg denn zur Halbzeit bildete sich so eine drei Mann Spitzengruppe mit Gathof als Initiator. Man löste sich von den Verfolgern und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Nach einem weiteren Trail war man nur noch zu zweit und am längsten Anstieg, 15km vor Ziel, musste dann auch Gathof ein paar Federn lassen. Dem späteren Sieger konnte er hier nicht folgen und ab da war es noch ein langes Zeitfahren bis ins Ziel. Nach vorne passierte nichts mehr, aber auch nach hinten konnte die Gruppe in Schach gehalten werden und ein guter zweiter Rang stand zu Buche. Die 75 Kilometer sind mit einem für ein MTB Rennen beachtlichen Schnitt von 31,5km/h beendet worden.

Bereits am Mittwoch stand mit einem UCI-Etappenrennen in Israel schon der nächste Wettkampf auf dem Programm. Über vier Tage gilt es hier, im Heiligen Land um Weltranglistenpunkte zu fahren.