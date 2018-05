Mit zerbrochener Flasche bedroht und Handy geraubt.

Noch Zeugen sucht die Kriminalpolizei zu einem Raub, den zwei unbekannte Männer am Montag gegen 20 Uhr in der Schussenstraße in Ravensburg begangen haben sollen. Laut Polizeibericht zeigte das Opfer, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan, den Vorfall erst am nächsten Tag bei der Polizei an.

Wie die Polizei berichtet, war der 19-Jährige zu Fuß durch den Stadtgarten gegangen und hatte mit seinem Handy telefoniert. Dabei kamen ihm die beiden Männer entgegen, von denen ihm einer das Mobiltelefon aus der Hand riss. Als er dieses zurückforderte, habe der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein Komplize habe zudem eine mitgeführte Flasche zerbrochen und ihn damit bedroht, weswegen der 19-Jährige die Flucht ergriffen habe.

Der junge Mann beschrieb die beiden Täter, bei denen es sich um Schwarzafrikaner handeln soll, wie folgt: 20 bis 28 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, einer hatte Rasta-Locken, der andere trug eine rote Baseballmütze. Um Hinweise zu den beiden Tätern bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.