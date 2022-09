Mit Vollgas ins neue Schuljahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Sommerferien kehrt an den Schulen in Baden-Württemberg normalerweise eine gespenstische Ruhe ein. Nicht so am Gymnasium St. Konrad, denn hier wird in den letzten zwei Wochen der Ferien fleißig gelernt, Stoff wiederholt und Inhalte des vergangenen Schuljahres nachgearbeitet. Die bereits im Vorjahr bewährte Summer School fand auch dieses Jahr in den letzten beiden Ferienwochen statt und erfreute sich erneut großer Beliebtheit. Rund 70 Schülerinnen und Schüler aus den zukünftigen Klassen 5 bis 9 wurden von Tutoren aus den höheren Klassen in den Hauptfächern unterrichtet. Die Lehrkräfte stehen dabei lediglich beratend zur Seite. Ein Konzept, bei dem beide Seiten profitieren, denn durch die Umwälzung von Lernstoff können auch die Tutoren noch einmal einen anderen Zugang zu Lerninhalten finden. Ergänzt wurde das Programm durch gemeinsame Pausenaktivitäten wie einer Schulhausrallye und Spielen auf dem Sportplatz. So gelingt der Start ins neue Schuljahr garantiert!