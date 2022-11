MIT VIDEOS: Im Ravensburger Stadtarchiv sind älteste Filme der Sammlung aufgetaucht

Das Ravensburger Stadtarchiv hat seine ältesten Filmaufnahmen digitalisieren lassen und zeigt sie bald erstmals öffentlich. Die Filme wurden von der Apothekerfamilie Liebendörfer gedreht. Sie zeigen deren Privatleben, aber auch Szenerien aus der Ravensburger Innenstadt in den 1930er-Jahren. Ein erster Filmabend, bei dem das historische Material vorgestellt wird, war rasend schnell ausverkauft, sagt Stadtarchivarin Silke Schöttle.

Filmrollen lagern jetzt in Stuttgart

Sie ist seit 2020 in Ravensburg, ist beim Kennenlernen des Stadtarchivs auf drei Filmrollen gestoßen. Die Dosen waren fein säuberlich beschriftet und weckten das Interesse der Historikerin. Weil sie kein Abspielgerät hatte, wandte sie sich an die Landesfilmsammlung in Stuttgart.

In diesen säuberlich beschrifteten Filmdosen fand Stadtarchivarin Silke Schöttle die Aufnahmen der Familie Liebendörfer. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg)

Die Experten dort sichteten das Material und waren von der guten Qualität überrascht. Außerdem entdeckten sie eine prominente Person in den Filmen. Die Rollen lagern jetzt bei optimalen Bedingungen in Stuttgart bei acht Grad und 35 Prozent Luftfeuchtigkeit. Digitalisiert liegen sie auf dem Rechner von Silke Schöttle im Stadtarchiv.

Man sieht, was man damals in der Freizeit machte

Ihr haben es die Aufnahmen angetan. Einerseits der Familie Liebendörfer wegen. Emma und Walter Liebendörfer haben mit einer damals modernen Handkamera und viel Freude ihre Arbeit in der Apotheke, ihre Freunde und einander sowie den Sohn Wolfgang bei Ausflügen an den Bodensee oder beim Skifahren auf dem Bödele gefilmt. Auch ein Jahrmarkt in der Bachstraße wurde festgehalten. Andererseits aber wegen des allgemeinen Eindrucks und der Details, die in den Filmen zu erkennen sind, die die Familie aber gar nicht bewusst aufgenommen hat.

Reinhold Maier, späterer Ministerpräsident von Baden-Württemberg, mit einem Begleiter am Ravensburger Bahnhof, im Hintergrund ist der Eschersteg zu sehen. Maier war der Bruder der Ravensburger Apothekerin Emma Liebendörfer.

Familie Liebendörfer: Walter und Emma mit ihrem Sohn Wolfgang, der bis 2007 lebte. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg, S 40, Film 9 / LFS 9959)

Die Aufnahmen zeigen zum Beispiel die Löwenapotheke in der Bachstraße 22, davor parken ein Kinderwagen und ein Fahrrad. Passanten gehen durch die damals wichtigste Einkaufsstraße der Stadt, der Betrachter erkennt die einst übliche Alltagskleidung. Und wegen einer Veranstaltung, die das Interesse der Familie geweckt hatte, filmte sie eine Litfaßsäule ab. Darauf sind Wahl- und Veranstaltungsplakate zu sehen, die Schöttle am liebsten alle im Archiv hätte.

Eislauf auf den Tennisplätzen bei der Veitsburg

„Ravensburg sah anders aus. Es ist interessant, die Stadt zu sehen und zu erfahren, was Familien in ihrer Freizeit gemacht haben“, sagt die Archivarin.

Die Ravensburger trafen sich zum Wintersport Anfang der 1930er-Jahre auf den Tennisplätzen bei der Veitsburg. Dort wurde damals in Absprache mit dem Tennisclub im Winter eine Eisbahn eingerichtet.

Die Liebendörfers haben gefilmt, wie die Ravensburger im Winter auf dem Veitsburg-Plateau Schlittschuhlaufen. Aus schriftlichem Archivmaterial weiß Schöttle, dass der Eislaufverein dafür eine Kooperation mit dem Tennisclub eingegangen war. Weil die Tennisplätze im Winter nicht benötigt wurden, richtete man dort eine Eislauf-Fläche ein.

Archivarin liefert geschichtliche Einordnung

Begeistert von den Filmen, hat Schöttle die Idee entwickelt, sie der Öffentlichkeit zu zeigen. Ton haben die Filme nicht, deshalb wird der Pianist Jürgen Jakob die erste Vorführung des Materials am Freitag, 11. November, in der Werkhalle Ravensburg begleiten. Schöttle selbst erklärt an dem Abend den Kontext der Filme. Denn der ist aus ihrer Sicht wichtig – was in den Filmen gezeigt werde, sei ein Familienidyll.

Die Löwenapotheke in der Ravensburger Bachstraße 22 in den 1930er-Jahren. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg, S 40, Film 6 / LFS 9956)

Von den politischen Spannungen im Deutschland Anfang der 1930er-Jahre, die wenig später in der Machtergreifung der Nationalsozialisten und den Zweiten Weltkrieg mündete, ist in den Filmen nichts zu sehen.

Zweite Auflage des Filmabends geplant

Wie groß das Interesse der Ravensburger heute an den historischen Filmen ist, hat auch die Archivarin überrascht. Noch bevor die Werbung für die Veranstaltung richtig losging, waren schon alle 80 Tickets verkauft. Die Warteliste ist bereits jetzt noch einmal so lang, weshalb Schöttle eine zweite Auflage des Filmabends plant. Ein Termin werde noch bekannt gegeben.

Zwei Frauen gehen Anfang der 1930er-Jahren durch die obere Bachstraße. Im Hintergrund ist das Ravensburger Seelhaus zu sehen.

Emma und Walter Liebendörfer betrieben die Löwenapotheke in der Bachstraße 22 in Ravensburg. Mit ihrer Kamera nahmen sie neben ihrem Geschäft vor allem private Ausflüge und Szenen aus dem Familienleben auf.

Eine Besonderheit unter den Familienszenen sind die Aufnahmen von der Landung des Deutschen Wolfgang von Gronau mit seinem Wasserflugzeug in Friedrichshafen am 9. November 1932 , nachdem er die Welt umrundet hatte. Dort taucht auch der prominente Baden-Württemberger auf: Reinhold Maier war damals Wirtschaftsminister in Württemberg und wurde 1945 von den amerikanischen Besatzern als Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg eingesetzt. Maier war der Bruder von Apothekerin Emma Liebendörfer, geborene Maier aus Schorndorf, und häufig bei der Familie in Ravensburg zu Gast. So frühe Aufnahmen dieses Mannes hatte man auch in der Landesfilmsammlung bisher nicht oft gesehen, wie Schöttle sagt.

Nachlassverwalterin hat Erklärungen geliefert

Mit den Filmabenden will die Leiterin des Ravensburger Stadtarchivs auch Einblick in ihre Arbeit geben – denn das Material sei nur so wertvoll, weil man wisse, wer und was darauf zu sehen ist. Das hat mit der Beschriftung der Filmrollen zu tun, außerdem mit den Thementafeln, die die Familie Liebendörfer abgefilmt hat, um die Filmaufnahmen in Kapitel zu unterteilen. Zudem hat sich die Nachlassverwalterin von Wolfgang Liebendörfer beim Archiv gemeldet, Elisabeth Kempter. Sie wusste viele Details wie Namen der abgebildeten Personen und sogar des Hundes der Familie. Am Filmabend wird sie teilnehmen.

Eine Litfaßsäule in Ravensburg zeigt, was einst in Ravensburg geboten und bekanntzumachen war. (Foto: Stadtarchiv Ravensburg, S 40, Film 9 / LFS 9959)

Der Titel des rund eineinhalbstündigen Filmabends am Freitag lautet „Wolfgangs Menagerie“. So lautet die Aufschrift auf einer der erwähnten Thementafeln, die von den Liebendörfers zwischen den Sequenzen in die Kamera gehalten wurden. Darauf folgt der Apothekersohn Wolfgang Liebendörfer, der allerlei Getier vorführt, das die Familie in ihrem Haus in der Bachstraße und auf der Dachterrasse gehalten hat. Neben Meerschweinchen und anderen Kleintieren gehörte sogar eine Schildkröte dazu. Wolfgang Liebendörfer war ein bekannter Bürger Ravensburgs und starb 2007, wie Schöttle erklärt.