MIT VIDEO: In Ravensburg kann sich bald jeder selbst seine Forelle fangen

Vor vier Jahren hat Markus Helbig die Fischzucht in Ittenbeuren am östlichen Ravensburger Ortsausgang von Dieter Lelonek übernommen. Nun kommt zu Zucht, Räuchern und Direktvermarktung von Saiblingen oder Forellen ein weiteres Angebot hinzu: Helbig legt auf dem Gelände in der Nähe des Flappachbades einen Angelteich an. Dort kann sich ab Oktober jeder, der möchte, seine eigenen Fische fangen.

Eigentlich ist Markus Helbig ausgelastet: Er verkauft seine Fische an Angelvereine, Gastronomen oder vor Ort an Privatkunden – teilweise verschickt er seine Äschen, Trüschen, Schmerlen oder Elritzen bis nach Bayern und Belgien, damit sie dort in Bächen oder Flüssen wieder angesiedelt werden können.

Fischwirt Markus Helbig macht aus einem Teich auf dem Gelände in Ittenbeuren einen Angelteich für alle. (Foto: Rahel Krömer)

Daher sind der 44-Jährige und seine sechs Mitarbeiter mit Verkauf und Zucht der Fische gut beschäftigt. Nur im Sommer kommen wegen der Ferienzeit weniger Kunden.

Außerdem bekommt Helbig zu spüren, dass die Leute in der Krise sparen müssen. So kam er auf die Idee, auf dem weitläufigen, rund 8000 Quadratmeter großen Areal einen Angelteich für alle anzulegen – ähnlich den Angelteichen in Lellwangen und Memmingen.

Vorwissen oder Angelschein braucht es nicht

„Weil immer mehr Menschen wissen wollen, wo ihre Nahrungsmittel herkommen“, lag ein solches Angebot für den Fischwirt nahe. Sitzbänke aus Bäumen sollen für ein urig-ursprüngliches Ambiente sorgen.

Vorwissen ist keines nötig, ein Angelschein auch nicht. Künftig können alle die Lust haben, das ganze Jahr über in Ittenbeuren ihre eigenen Fische fangen – und zwar donnerstags bis sonntags jeweils von 10 bis 19 Uhr. Zwei Fachleute sind stets vor Ort und erklären Laien, wie’s geht. Wer keine eigene Angel hat, kann sich bei Helbig eine ausleihen; auch Köder liegen bereit.

Abgesehen vom Abenteuer-Charakter ist es dem 44-Jährigen wichtig, Kindern und Jugendliche nahe zu bringen, was alles dazu gehört, ehe ein Fisch auf dem Teller landet. Außerdem hänge schon weniger vor dem Computer wer draußen in der Natur beim Angeln ist, so Helbig. Sofern das Angelangebot ankommt, denkt er darüber nach, künftig zudem Räucher-, Verwertungs- oder Wasserkundekurse anzubieten.

Im Teich tummeln sich fast 2000 Forellen und Saiblinge

Wer den Fisch, den er an der Angel hat, hernach lieber wieder zurück in den knapp 1000 Quadratmeter großen Teich werfen möchte, kann in einer Holzhütte bereits geräucherte oder frische Fische fürs abendliche Grillen mitnehmen. Ansonsten gilt: Pro Kilo selbst geangelter Regenbogenforelle etwa fallen elf Euro an. Insgesamt tummeln sich im Angelteich 1000 bis 2000 Bachforellen, Goldforellen und Saiblinge. Die meisten aus Helbigs eigener Zucht, ein paar will er von anderen Zuchtbetrieben auf der Schwäbischen Alb zukaufen.

Nicht zuletzt aus hygienischen Gründen trennt ein Zaun die Fischzuchtanlage künftig vom Geschehen am Angelteich. Der Eingang wird sich daher nicht neben dem Verkaufsraum, sondern ein Stück weiter Richtung Flappachbad befinden.