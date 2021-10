Mit Verlosung: Vier junge Talente treten bei Orchesterkonzert in Ravensburg auf

Die Internationalen Festivals junger Meister präsentieren sich traditionell auch mit einem Orchesterkonzert im Ravensburger Konzerthaus. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Douglas Bostock wird am Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr und 19 Uhr anlässlich des 14. Internationalen Klavierfestivals junger Meister mit vier preisgekrönten Solistinnen und Solisten Klavierkonzerte von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart und Dmitri Schostakowitsch aufführen.

Der Abend beginnt mit Johann Sebastian Bachs Klavierkonzert Nr. 5 f -moll BWV 1056. Die Rolle der Solistin übernimmt hier die die 17-jährige Helen Yu aus Kanada. Weitere Solisten beim Konzert sind die 27-jährige Hikaru Kanki aus Japan, der 26-jährige Seung Yeop Kim aus Südkorea und der 25-jährige Martin Dajka aus Ungarn.

Die 17-jährige Helen Yu aus Kanada hat 2019 den Rotary Jugend-Musikpreis des RC Friedrichshafen-Lindau gewonnen. (Foto: privat)

Die 27-jährige Hikaru Kanki aus Japan hat unter anderem 2019 den 2. Preis und den Publikumspreis beim internationalen Bodensee Musikwettbewerb errungen. (Foto: Jo Tietze)

