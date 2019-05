Mit Urinbeutel: Autofahrer versucht Polizisten zu täuschen

Eine wahrlich kuriose Situation haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am vergangenen Dienstag erlebt. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr in der Weingartshofer Straße in Ravensburg zeigte ein 23-jähriger Autofahrer deutliche Anzeichen, dass er Drogen konsumiert haben könnte. Also wurde er aufgefordert, einem Drogentest durchzuführen. Nachdem der junge Mann dem auch zunächst zugestimmt hatte, brach er diesen jedoch wieder ab.

Wie die Polizisten bei einer Durchsuchung anschließend feststellten, hatte der 23-Jährige bereits vorgesorgt und in seiner Unterwäsche eine unbelastete Urinprobe mitgeführt. Die Beamten brachten den Autofahrer ins Krankenhaus, wo sie eine ärztliche Blutentnahme anordneten. Das teilt die Polizei in ihrem aktuellen Pressebericht mit.