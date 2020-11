Mit Überholendem kollidiert

Sachschaden in Höhe von knapp 6000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 15.30 Uhr auf der Kreisstraße 7980 zwischen Bavendorf und Oberzell entstanden. Ein 81-Jähriger überholte auf der übersichtlichen Strecke einen Skoda, so der Polizeibericht. Ohne ihrer Rückschaupflicht nachzukommen, scherte die 18-jährige Skoda-Fahrerin plötzlich ihrerseits zum Überholen eines landwirtschaftlichen Gespanns aus und prallte seitlich gegen den Mazda. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.