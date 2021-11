Mit turbulentem Rennen auf Menorca endet Daniel Gathofs Radsaison

Auf der spanischen Insel Menorca ist der Mountainbikeprofi Daniel Gathof vom KJC Ravensburg zum Ende des Wettkampfjahres noch einmal auf das Podium gefahren. Beim Epic Cami de Cavalls auf der Baleareninsel sollte es in drei Etappen einmal rund um die Insel gehen. Doch aufgrund des Wetters mussten die Veranstalter reagieren.

„Die drei Tage versprachen Mountainbike pur, denn der Cami de Cavalls ist normal ein Wanderweg“, sagt Gathof. Und die erste Etappe mit Start in der Inselhauptstadt Mahon bestätigte den Vogter Mountainbiker. Auf 53 Kilometern und 1300 Höhenmetern ging es ständig an der Küste entlang, in Buchten hinunter und steil bergauf wieder heraus, meist auf felsigen, aber auch auf „flowigen Trails“, wie sie Gathof beschreibt. Der Regen in der Nacht zuvor hatte einige tiefe Pfützen als zusätzliche Hürden hinterlassen. Der KJC-Fahrer kam gut durch das Rennen und war von Beginn an Teil der vier Mann großen Spitzengruppe. Erst 20 Kilometer vor Ziel zerfiel diese. Gathof setzte sich auf Rang zwei fest und kam auch auf dieser Position ins Ziel der ersten Etappe. „Das Gefühl war gut und ich kam mit der Strecke zurecht, für die zwei folgenden Etappen war ich motiviert“, meint Gathof.

Es kam allerdings anders. Der Starkregen vor dem Rennen war ein Vorbote eines Sturmtiefs, das an dem Rennwochenende auf den ganzen Balearen für Chaos sorgte. Mit Winden bis zu 100 km/h musste der Veranstalter die folgenden beiden Etappen absagen, die Sicherheit der Fahrer sowie deren Rettung im Notfall waren nicht mehr gewährleistet. „Schade, die Trails machten Bock auf mehr und die Kulisse war recht einzigartig für ein Mountainbikerennen“, sagt Gathof, der die Absage aber verstehen kann. „Sicherheit geht immer vor, und das Podium zum Abschluss ist auch okay“, lautet das Fazit des Mountainbikers.

Jetzt geht es für den Radsportler des KJC in die Saisonpause. In zwei bis drei Wochen beginnt Gathof aber schon wieder mit den Vorbereitungen für die Saison 2022.