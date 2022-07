Mit Tretroller-Aktion durch Deutschland

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 21. Mai, starteten auf Tretrollern Daniel Presch und Lukas Rieß am Kinderhospiz St. Nikolaus mit 1000 Kilometern vor sich: Ihr Ziel war Berlin, das sie am 9. Juni erreichten. Nun sind die beiden Sportler wohlbehalten zurückgekehrt und überreichten im Süddeutschen Kinderhospiz-Zentrum die große Spende von 7000 Euro, die sie auf ihrer Tour durch Deutschland gesammelt haben. Marlies Breher und Renate Böwisch-Jaensch, Vorstände der Süddeutschen Kinderhospiz-Stiftung, freuten sich über die großartige Leistung und Unterstützung.

Presch und Rieß werden sich weiterhin engagieren und dabei auch das Kinderhospiz unterstützen. „Wir haben so viele positive Rückmeldungen auf unserer Fahrt durch Deutschland bekommen, das spornt an“, sagt Daniel Presch. Die beiden sportlichen Polizisten wollen einen Verein „Sternenfinder“ gründen und unter anderem gerade den „Hospizgedanken weitertragen“.