Mit Speed-Dating zum Traumjob

Der Vortragsraum in der Oberschwabenhalle ist randvoll. Viele Schüler haben keinen Sitzplatz mehr bekommen und müssen stehen. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr auf der Messe „Hausplus“ das Praktikums- und Ausbildungs-Special. Ziel ist es, dass junge Leute und Handwerksbetriebe der Region in ungezwungener Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. Organisiert haben das neue Angebot neben dem Messeveranstalter live.in-Ravensburg auch der Verbund „Handwerk Pro Ravensburg“ und der Ravensburger Gesamtelternbeirat. „Von den Austellern wird das Ausbildungs-Special gut angenommen. Wir können ihnen dadurch die Möglichkeit bieten, nicht nur potenzielle Kunden, sondern auch potenzielle Auszubildende kennenzulernen“, sagt Messeleiter Stephan Drescher.

Multipraktikum bietet viele Einblicke

Am Stand von „Handwerk Pro Ravensburg“ herrscht großer Trubel: Beim „Speed-Dating“ sprechen die Schüler für vier Minuten mit einem Handwerker über seinen Beruf, dann geht es weiter zum nächsten. So können sie sich einen ersten Überblick über die verschiedenen Berufe verschaffen und später gezielt Betriebe ansprechen. Seit diesem Jahr bietet „Handwerk Pro Ravensburg“ auch das sogenannte Multipraktikum an. „Die Schüler können beim Multipraktikum für eine Woche in bis zu fünf Handwerksbetriebe und diverse Ausbildungsberufe hineinschnuppern“, erklärt Johannes Volz, Vorsitzender des Ravensburger Gesamtelternbeirates. Wichtig sei, dass die Schüler mindestens 14 Jahre alt sind und das Multipraktikum im Rahmen eines Schulpraktikums, wie dem BORS oder BOGY, absolvieren. Diese Praktika dienen der Berufsorientierung und sind von den Schulen vorgeschrieben.

250 Schüler haben sich angemeldet

Neben den Ständen der Betriebe, die auf der Suche nach Praktikanten oder Auszubildenden sind, haben die Organisatoren kleine Schilder angebracht. Elektriker, Dachdecker, Schreiner, Maurer und viele weitere Berufe stehen dort – die Auswahl ist groß. Und auch das Interesse der Schüler ist groß. Insgesamt 250 Schüler von zehn verschiedenen Schulen aus Ravensburg und einer Schulklasse aus Wangen sind gekommen. Auch von der Werkrealschule Kißlegg sind vier Achtklässler angereist. Zwei von ihnen möchten Elektriker werden, die anderen beiden Zimmermann. „Ich möchte gerne draußen und mit Holz arbeiten“, erklärt einer von ihnen seinen Berufswunsch.

Vorurteile über Handwerksberufe abbauen

„Die Nachwuchssorge ist bei vielen Handwerksbetrieben groß. Gemeinsam mit den Ausstellern möchten wir die Vorurteile über Berufe im Handwerk abbauen“, erklärt Drescher. Es gebe interessante Aufstiegsmöglichkeiten in den Betrieben, Jobs im Handwerk seien modern und abwechslungsreich – diese Botschaft solle bei den Jugendlichen ankommen. „Wenn wir von den 250 Schülern, zwei Schüler vermitteln, dann hat sich das Ausbildungs-Special schon gelohnt“, so Drescher. Zum Abschluss des Tages auf der Messe „Hausplus“ gibt es für die Schüler ein Handwerkervesper: Leberkäswecken und Kaba.