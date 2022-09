Mit Soft-Air-Waffe auf Passanten geschossen: Zwei junge Männer als Täter im Visier

Im Bereich des Frauentor-Kinos in der Ravensburger Gartenstraße wurde am Montag um kurz vor 20 Uhr aus einem vorbeifahrenden Wagen mit einer Soft-Air-Waffe auf Passanten geschossen. Zwei 34 Jahre alte Männer wurden dabei am Knie und im Gesicht getroffen, erlitten aber glücklicherweise keine Verletzungen.

Polizei kann die vermeintlichen Täter finden

Bei dem Wagen, aus dem geschossen wurde, handelte es sich um einen blauen Mercedes, der wohl nach den Schüssen in Richtung Weingarten davongefahren sei. Die Polizei fahndete daraufhin nach dem Pkw und entdeckte ihn parkend in der Waldseer Straße an einer Tankstelle. Die Soft-Air-Waffe befand sich ebenfalls im Auto und wurde von der Polizei sichergestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 20 Jahre alte Sohn des Wagenbesitzers mit dem Auto unterwegs. Ob er oder ein Mitfahrer für die Schüsse verantwortlich ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen, die nun das Polizeirevier Ravensburg führt.