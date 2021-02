Mit Schneeschuhen aus Natur-Materialien in die Natur

Andreas Hörter hat über Jahre privat einen belastbaren Schneeschuh ohne Kunststoffe entwickelt. Er bietet Workshops für den Eigenbau an, verkauft seine Schneeschuhe nun aber auch über den eigenen Online-Shop.

Natur erleben im Winter

Wer die Schneeschuhe angeschnallt hat und in den Bergen oder auch im verschneiten Schussental nur ein paar Meter in ein freies Feld hinaus- oder einen unspektakulären Hang hochstapft und nurmehr das Knirschen der eigenen Schritte im Schnee wahrnimmt, meint beinahe, man wäre weit draußen in der Weite der Natur. Ein solches Naturerleben im Winter, das sogar ohne Autoanfahrt möglich ist, fasziniert Andreas Hörter schon lange. Gerade Schneeschuhwanderungen entführen einen ganz ohne Aufwand für kurze Zeit in eine sportliche, meist stille Urlaubswelt.

Konsequent ohne Kunststoffe

Seine Begeisterung für Erlebnisse in und mit der Natur hat Hörter dann vor einigen Jahren auf eine Idee gebracht – nämlich, dass man Schneeschuhe auch selbst herstellen kann, und zwar ganz konsequent aus Materialien der Natur ohne Kunststoffe. Ein Stück weit hat er sich dafür auch durch historische Schneeschuhe inspirieren lassen, da diese Form der Fortbewegung im Winter seit vielen Jahrhunderten bewährt ist.

Kursteilnehmer ermöglichen Fortentwicklung

Dann gab es 2014 eine Gelegenheit, dieses Ziel umzusetzen. Oder besser, es war der Anfang einer Entwicklung. Andreas Hörter arbeitet nämlich beim Kreisjugendring Ravensburg und hatte damals im Rahmen eines Projekts den Kurs „Kunststofffreie Schneeschuhe selber bauen“ erstmals angeboten. Seither ist dieser Kurs regelmäßig im Angebot des Kreisjugendrings, inzwischen auch ergänzt um Workshops für Erwachsene über Hörters private Firma „Aha-Erlebnis“, und Hörter hat seine Schneeschuhe auf vielen Touren in unterschiedlichem Gelände erprobt, an der Technik gefeilt, um insbesondere die Stabilität zu perfektionieren. Auch die Gespräche mit seinen Kursteilnehmern haben die beständige Fortentwicklung ermöglicht, auch im aktuellen Winter, obwohl die Workshops online stattfinden mussten.

Esche ist Kernelement

Kernelement von Hörters Schneeschuhen ist ein langlebiger Rahmen aus astlosen Eschenlatten, einem ebenso stabilen wie biegsamen Holz. In seinen Kursen lässt Hörter die Eschenlatten von den Teilnehmern in einem umfunktionierten Badeofen in heißem Wasser weich werden, um sie dann zum richtigen Zeitpunkt um eine U-Form zu biegen, die nach dem Erkalten dann dauerhaft ist. Für seinen Direktvertrieb bezieht Hörter die Eschenlatten allerdings fertig gebogen von einem Holzverarbeiter im Allgäu. Zwei solche U-Teile verschraubt Hörter anschließend zu einem ovalen Rahmen – vorne wie bei Skiern etwas nach oben gebogen.

Keine Metallzähne

Nächster Arbeitsschritt ist das Bohren von Löchern in die zusammengefügten Latten. Über diese Löcher verspannt und verknüpft Hörter anschließend ein Hanfseil von sechs Meter Länge zu einer netzartigen Bespannung im Rahmen. Immerhin muss das Netz stark genug sein, um das Gewicht der Wanderer zu tragen. Die Bindung für den Bergschuh besteht aus Baumwoll-Gurtbändern, die über Metallringe fest mit dem Netz verbunden sind. Auf Metall-Zähne verzichtet Hörter. Denn der vordere Teil des Stiefels kann mit der Trittbewegung in den Schnee stoßen, weil es dort eine freie Stelle im Netz gibt.

Eigener Online-Vertrieb

Ermutigt durch die Kursteilnehmer hat Hörter im Corona-Jahr einen eigenen Online-Vertrieb aufgebaut. Dafür hat er die Plattform „Wow Snowshoes“ gegründet, eine Tochter seiner Firma „Aha Erlebnis“. Schneeschuhe als Naturprodukt sind nämlich durchaus eine Marktlücke, wenn auch noch nicht so bekannt. Inzwischen kann man bei Hörter Schneeschuhe fertig oder als Bausatz bestellen. „Für das ‚Do-it-Yourself‘ braucht man nur noch Fahrradwerkzeug“, so Hörter.

Und weil es 2021 schon so oft geschneit hat, ist Hörter wieder häufig mit seinen Schneeschuhe in die Stille der Winterlandschaft aufgebrochen. Derzeit tüftelt er an Skistöcken – natürlich auch komplett aus Naturmaterialien.