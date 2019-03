Mit Reinhold Messner auf die höchsten Gipfel

Schneebedeckte Gipfel, 4000 Meter hohe Felswände oder hochmoderne Satellitenaufnahmen, die zu 3D-Ansichten zusammengesetzt wurden, flackern über die riesige Leinwand in der Ravensburger Oberschwabenhalle. Doch die 1200 Besucher sind eigentlich nicht wegen den eindrucksvollen Bildern der höchsten Gipfeln der Erde gekommen. Die wander- und kletteraffinen Zuhörer, von denen viele auch den benachbarten Landkreisen, teilweise sogar aus dem österreichischen Dornbirn angereist sind, wollen ihn sehen: Reinhold Messner, den 74-jährigen Bergveteranen mit dem Nimbus der Unbesiegbarkeit.

Doch wie knapp Messner in seinem Bergsteigerleben an manch einer bitteren, teils auch endgültigen Niederlage vorbeigeschrammt ist, wie schmal der Grat zwischen Leben und Tod beim Extrembergsteigen ist und wo es selbst einer der besten Bergsteiger aller Zeiten mit der Angst zu tun bekam, erzählte der 74-Jährige am Montagabend in seinem zweistündigen Vortrag unter dem Titel „Weltberge – die 4. Dimension“. „Die vierte Dimension ist das, was wir vor den Bergen mit herunter nehmen“, sagte Messner. Emotionen, Erinnerungen, Momente.

Gleich zu Beginn versicherte er, dass er jeden der gespannten Zuhörer mit auf seine folgende Tour durch die Geschichte des Alpinismus nehmen werde. Selbst wenn der Barhocker der höchste Punkt wäre, auf dem manch einer bislang gewesen sei. Auch erinnerte sich Messner an die Besteigung des knapp 7000 Meter hohen Aconcagua in den argentinischen Anden im Januar 1974, als er mit einer Ravensburger Gruppe zeitgleich, aber auf einer anderen Route, den höchsten Berg Südamerikas bestiegen hatte. „Das wird mich immer mit dieser Stadt verbinden“, sagte Messner.

Einblicke in die Geschichte des modernen Bergsteigens

In der Folge hangelte er sich am roten Faden der Geschichte des Alpinismus über dreizehn ausgewählte Gipfel von den Alpen über die Anden und den Kaukasus bis in den Himalaya. Anhand mancher Erstbesteigung gewährte er spannende Einblicke in die 250-jährige Geschichte des modernen Bergsteigens. Diese unterteilt Messner in mehrere Phasen, beginnend mit der Besteigung des Mont Blancs im Jahr 1786, dem „Geburtsjahr des modernen Alpinismus“.

Die erste Phase endet für Messner 1865 als die wichtigsten Alpengipfel bestiegen waren und es nur noch darum ging, neue, schwierige Wege zu meistern. „Schwierigkeitsphase“ nennt er diesen Abschnitt, der Anfang des 20. Jahrhunderts endete. Zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg sei das Bergsteigen dann für politische Zwecke, gerade im faschistischen Deutschland und Italien instrumentalisiert worden. Messner spricht deshalb von der „Heldenphase“.

Einer kurzen neuerlichen Eroberungsphase nach Ende des Zweiten Weltkrieges folgte dann der sogenannte Verzichtalpinismus, für den Messner selbst einer der prominentesten Vertreter ist. Mit weniger Ausrüstung wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die höchsten Gipfel der Welt bezwungen. Reinhold Messner tat sich dabei besonders prominent hervor, weil er unter anderem im Jahr 1978 gemeinsam mit Peter Habeler als erster Mensch den Mount Everest, mit 8848 Meter der höchste Berg der Erde, ohne zusätzlichen Sauerstoff bestieg. „Bei jedem Schritt hatten wir das Gefühl, der Gipfel kommt nicht näher, sondern rückt immer weiter weg“, erinnerte sich Messner.

Bis heute setzt sich der mittlerweile 74-Jährige für diese Form des Bergsteigens ein. Wenig überraschend, dass er mit dem „Pistenalpinismus“ – „Die großen Berge werden präpariert für den Massentourismus. In Eigenverantwortung würde keiner dieser Touristen nur einen Schritt vor die Türe gehen.“ – wenig anfangen kann. Dennoch lobte der Veteran die neue Generation von Extrembergsteigern, die mit den Bergtouristen nichts gemein hätten, in den höchsten Tönen. „Die Jungs sind viel stärker als wir es waren, viel besser trainiert. Was heutige Spitzensportler leisten ist unglaublich“, sagte er gerade auch mit Hinblick auf die 4000 Meter hohe Südwand des Dhaulagiri, mit 8167 Metern der siebthöchste Berg der Erde.

Bruder starb bei der Besteigung des Nanga Parbat

Denn eben jene Wand durchstieg der Slowene Tomaz Humar im Jahr 1999 in neun Tagen. Für Messner eine nahezu unmenschliche Leistung, war er bei einem Versuch die Wand zu durchsteigen, doch auf der Mitte der Strecke gescheitert. „Ich habe es mit der Angst zu tun bekommen und fluchtartig die Wand verlassen“, erinnerte er sich. Andächtig lauschten die Zuhörer gerade diesen sehr persönlichen Passagen.

Als Messner gegen Ende des Vortrags über die Besteigung des Nanga Parbat (8125 Höhenmeter) im Jahr 1970 sprach, bei dem sein Bruder Günther ums Leben kam, erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. „Was wir tun ist nicht gerade logisch“, hatte Messner zuvor bereits in Bezug auf die moralische Verantwortung auch gegenüber der eigenen Familie gesagt. „Der traditionelle Alpinismus ist die Kunst nicht umzukommen.“