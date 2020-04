Mit regionalem Apfelsaft Arten schützen

Die Apfelblüte hat begonnen. Mit ihren Farbtupfern prägen Streuobstbestände Teile der hiesigen Kulturlandschaft, sind ein Naherholungs- und Nutzraum für Menschen und wertvoll für mehr als 5000 Pflanzen- und Tierarten wie Wildbienen, Fledermäuse oder Siebenschläfer. Allerdings sind sie auch gefährdet, teilt der BUND Ravensburg-Weingarten mit. Mit dem Apfelsaftprojekt, dass Aktive des BUND und Nabu 1987 starteten, soll den Streuobstwiesen geholfen werden.

80 Prozent weniger Streuobstwiesen

In den vergangenen vier Jahrzehnten sind laut Mitteilung rund 80 Prozent dieser wertvollen Lebensräume verschwunden. Ein Grund dafür sei, dass deren Bewirtschaftung durch sinkende Mostpreise unrentabel geworden ist. Auf zahlreichen Wiesen fänden sich deshalb heute Äcker oder Baugebiete. Genau hier setze das Saftprojekt der Naturschutzverbände BUND und Nabu an. „In unserem Projekt erhalten Landwirte das zwei- bis dreifache des marktüblichen Preises für ihr Streuobst“, erklärt Ulfried Miller, Geschäftsführer des BUND Ravensburg-Weingarten.

Wer sich gegen das Artensterben engagieren will, für den hat Ulfried Miller also einen einfachen Tipp: Streuobstsaft trinken. „Die 24 Euro, die die Landwirte im Apfelsaftprojekt je Doppelzentner Streuobst erhalten, macht den Streuobstanbau für sie rentabel“, so Miller. Allein im Landkreis Ravensburg hätten sich so mehr als 100 Landwirte verpflichtet, in ihren Streuobstbeständen auf chemisch-synthetische Spritzmittel und mineralischen Dünger zu verzichten und ihre 13 000 Hochstämme zu erhalten.

Hochwertiger und leckerer Saft

Ergebnis der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Naturschutzverbänden und den Saftkeltereien Stiefel und Schlenkerhof sei ein hochwertiger und leckerer Saft. „Diesen lassen wir jedes Jahr von einem Chemielabor auf Rückstände prüfen – die Werte sind tadellos,“ versichert Miller. Die Streuobstsäfte aus dem Apfelsaftprojekt seien in fast allen Getränke-Fachmärkten der Region erhältlich.

Einen besonderen Service biete der BUND Ravensburg-Weingarten zweimal jährlich an: „Wir liefern den Saft zu Ihnen nach Hause, bis in den Keller“, sagt Karl-Heinz Sonnenburg vom BUND-Vorstand. Die nächste „Saftausfahrt“ ist für den 9. Mai geplant. Bestellungen nimmt der BUND noch bis zum Ende der Osterferien per E-Mail an bund.ravensburg@bund.net entgegen.