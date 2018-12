Mit Pferden um die Welt

Pferdepflegerin klingt nach Schweif bürsten und Mähne kämmen. Dabei gehört zu dem Job im Stall viel mehr als nur das Putzen. Die Helfer haben oft bis spät abends mit Schubkarren, Mist und Training zu tun – auch bei eisigen Temperaturen. Das weiß niemand besser als die 28-jährige Jennifer Kaluza aus Scheidegg. Die gelernte Tierarzthelferin und angehende Tierheilpraktikerin war als Pflegerin bei der Elite der Springreiter angestellt. Zu ihren Chefs zählten der Olympiamedaillengewinner Beat Mändli aus der Schweiz seit fünf Monaten ist sie für die Showpferde des Ravensburger Weihnachtscircus zuständig.

Oslo, Helsinki, London, Dubai, Madrid: Kaluza reiste knapp vier Jahre lang mit sündhaft teuren Pferden um die halbe Welt. „Meistens fuhr ich viele Stunden den 12,5-Meter langen LKW. Manchmal sind wir auch geflogen.“ Drei Jahre lang begleitete die Allgäuerin den italienischen Springreiter Moneta als „Groom“ (zu Deutsch: Pfleger) auf internationale Springturniere. Der Weg in diese Welt führte über eine abgeschlossene Berufsausbildung: „Nach dem Abitur und meiner Lehre als Tiermedizinische Fachangestellte in der Kleintierklinik am Hochberg in Ravensburg wollte ich einfach noch was anderes sehen.“ Weil sie gerne mit Pferden umgeht, hörte sie sich nach einer Stelle im Ausland um, bewarb sie sich bei Moneta und zog wenige Wochen später mit Sack und Pack und ihrer Stute Ronja auf der Reitanlage in der Nähe von Como ein.

70 Pferde musste sie mit vier anderen Stallhelfern betreuen. „Wir hatten 54 Boxen, nur 20 Pferde standen in Offenställen. Der Weg zu den Koppeln war irre weit.“ Das hieß für Kaluza: marschieren. Täglich lernte sie dazu: „Moneta schaffte es, mit Pferden, die als ‚unreitbar‘ galten, in den höchsten Springen der Welt zu starten.“ Mit diesen „Problempferden“ hatte Jennifer Kaluza im Stall und im Training jeden Tag zu tun. Ausbilden ohne Gewalt und ohne Schmerzen, dafür mit klarer Haltung und fairem Training – das hatte Kaluza schon immer fasziniert. Mit ihrer Stute Ronja übte die Allgäuerin schon früh die natürliche Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Am Turnierreiten hatte sie nie wirklich Interesse. „Mich fasziniert es viel mehr, wenn Pferde nackt, ohne jeden Kontakt, in totaler Freiheit meinen Anweisungen gehorchen.“

Bekannt für imposante Freiheitsdressuren

Bei Elmar Kretz im Showpferdestall in Oberreute ist sie deshalb genau richtig: Der Pferdetrainer ist bekannt für imposante Freiheitsdressuren und für die Ausbildung solcher Formationen. Seit Jahren begeistert er mehrere Zehntausend Fans mit komplexen Schaubildern und Hengst-Herden. Bei ihm stoppen Pferde aus vollem Galopp, drehen Pirouetten oder Steigen auf Kommando. Die Dressur in Freiheit funktioniere freilich nur mit der entsprechenden Persönlichkeit; „Pferde sind der Spiegel deiner Seele“, sagt Jennifer Kaluza. „Bist du emotional, sind sie es auch. Bis du unfair, verstärkt sich ihr Verhalten. Du musst immer neutral, konsequent und fair bleiben.“

Mit dieser Haltung liegt sie genau auf der Linie von Elmar Kretz. Deshalb darf Jennifer Kaluza auch allein mit seinen kostbaren Hengsten in der Manege trainieren. Die sechs schneeweißen Araber reagieren auch bei ihr sofort und folgen minimalen Körperbewegungen. Noch nicht ganz so perfekt, wie beim Chef, aber es klappt von Tag zu Tag ein bisschen besser. „Jennifer ist ein Glücksgriff“, sagt Kretz. Der Direktor des Ravensburger Weihnachtscircus vertraut der 28-Jährigen voll. Sie würde niemals gegen einen Bürojob tauschen wollen.

Pferde mögen kein stupides Training

„Es ist einfach irre zu sehen, wie sich die Tiere durch ihre Aufgabe entwickeln. Körper und Kopf brauchen immer wieder neue Impulse. Nichts ist schlimmer für die Psyche eines Pferdes, als ein stupides Training.“ Beim Stallrundgang wird klar, was sie damit meint: Mit hellwachen Augen und maximaler Aufmerksamkeit linsen die Pferde neugierig nach jeder klitzekleinen Bewegung. „Wahnsinn, oder?“, sagt Jennifer Kaluza und klopft dem portugiesischen Hengst Velasquez freundlich an den Hals. Der sei immer besonders stolz, wenn er alles richtig macht. „Jedes Mal, wenn der Chef ihn lobt, wächst sein Selbstbewusstsein.“