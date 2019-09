Mit Mamas Unterschrift zum Altar

Ursula Schupp verdrehte dem damals 18-jährigen Ambrosius Schupp, in ihrer Tracht ordentlich den Kopf. Denn beide waren Mitglied im damaligen Trachtenverein Edelweiss in Ravensburg. Wenig später verbrachten sie jede Mittagspause gemeinsam, bis es im Jahre 1956 funkte und sie ein Paar wurden. Aus ihrer jungen Liebe sind mittlerweile 60 Ehejahre geworden, auf die sie zusammen zurückblicken.

Noch vor ihrer Verlobung ist Ambrosius Schupp zu seiner Liebsten gezogen und war sich zwei Jahre später sicher, dass er sie zur Frau nehmen möchte. Im Jahr 1959 folgte sowohl die standesamtliche als auch die kirchliche Hochzeit. Da Ursula Schupp zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt war, benötigten die beiden eine Unterschrift der Eltern. „Meine Mutter hat damals unterschrieben“, erinnert sich die Jubilarin.

Ein Umzug kam für die Eheleute nie in Frage, sie übernahmen das Haus von Ursula Schupps Eltern im Süden von Ravensburg im Jahre 1996. Ambrosius und Ursula Schupp haben vier Töchter und zwei Söhne. Alle Kinder wuchsen in diesem Haus auf. Nach der Geburt aller sechs Kinder, orientierte sich der Familienvater berufliche neu. Von der Metallbranche führte ihn sein Weg in die Krankenpflege. „Es hat Spaß gemacht und brachte einfach finanzielle Sicherheit“, sagt er. Bis zum Ruhestand arbeitete er in der Krankenpflege, während sich Ursula Schupp um die Kinder kümmerte. Nun haben sie zudem elf Enkel und zwei Urenkel. „Meine Eltern verstehen sich wirklich mit all ihren Enkeln und Urenkeln“, sagt Tochter Monika Keller.

Das Ehepaar reiste sehr gerne, vor allem Griechenland hatte es ihnen angetan. „Wir waren fast auf jeder griechischen Insel“, sagt der Jubilar. Aber auch der Bregenzerwald in Österreich verzauberte die beiden. So hatten sie über viele Jahre hinweg eine Ferienhütte gepachtet. „Man macht morgens die Fensterläden auf und dann kommt die Sonne rein. Einfach schön“, erzählt Ambrosius Schupp. Für das Paar stellte die Ferienhütte eine Art Zufluchtsort dar. Meist am Wochenende entflohen sie dem Alltag und verbrachten zwei schöne Tage Mitten in den Bergen. Nun lässt es das Paar eher ruhig angehen und genießt die gemeinsame Zeit zu Hause. In ihrem Garten haben sie einen eigenen Fischteich. „Wir sitzen meistens draußen und hören dem Wassergeplätscher zu“, sagt Ambrosius Schupp.

Durch den guten Kontakt zu ihren Enkeln, haben die Eheleute auch in der digitalen Welt den vollen Durchblick. So bestellt Ambrosius Schupp gerne mal bei Amazon und anderen Onlinehändlern oder bucht den nächsten Urlaub kurz mal im Internet. „Einmal hab ich versehentlich eine Reise dreimal statt einmal gebucht“, erzählt er lachend. Sonst gab es aber zum Glück noch nie Probleme mit den Weiten des Internets.

Denn egal in welcher Situation, das Paar hält immer zueinander und das seit mehr als 60 Jahren. „Wir waren immer zufrieden und glücklich“, sagt die Jubilarin stolz. Blicken sie auf ihre Ehe zurück, würden sie nichts anders machen wollen. „Es ist einfach wichtig, seinen Partner zu respektieren und zu akzeptieren“, erklärt Ambrosius Schupp. Auch ihre Töchter empfinden die Ehe ihrer Eltern als sehr harmonisch und herzlich.

Zu ihrem 60 Hochzeitstag ist die ganze Familie anwesend und feiert das Glück des Paares. So genießen sie am Mittag Kaffe und Kuchen bei sich zu Hause. Am Abend haben sich die Töchter um einen Tisch im Restaurant gekümmert, an dem es sich alle noch einmal so richtig gut gehen lassen können.